直播｜邱騰華：海洋公園將於本周六重開　書展將如期7月15日舉辦

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（8日）早上主持工業貿易諮詢委員會會議後，聯同香港貿易發展局主席林建岳、香港旅遊發展局主席彭耀佳及香港出口信用保險局諮詢委員會主席吳宏斌見記者。 《香港01》將全程直播。

▼再爆本地感染群組 限聚令延長 涵蓋反修例周年▼

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【12:55】提及綠色旅行會否受限聚令影響？隱形傳播有否風險？公園重開，會否要求旅客需遵守限聚令？有否8人限制？旅遊氣泡幾時開始？哪些地方最快成事？廣東省及澳門？

邱騰華旅遊氣泡去年底推出，因疫情令計劃無法推展，計劃延長至年底及加碼，限聚令或規限，會否增加資源會與業界去討論。重開不受限聚令影響，但要做防疫。

政府有否互認，與泰國有商邊討論及安排，仍在探討過程，但要小心，不少地方未走出疫情，廣東省及澳門方面，正討論如何在最短時間內透過檢疫措施互認及安排，在14日檢疫期有合理時間內作出擴免。

至於海洋公園，入園不受限聚令規管，例如入戲院只要不超過50%，但可以進入。

【12:50】邱指，現時599條F及G容許書展、主題公園，符合公共衛生可以重開，沒有法例上的限制，有與衛生當局討論，如何參與也符合條件，故有總人數限制、遊戲設施座位未能完全開放，逐步開放時既符合法例也符合專業衛生的意見，讓業界及市民可重新投入社會會。

至於海南自貿區 ， 香港樂見周邊地區推展自由貿易，對香港作為金融地區，有得益；對外貿易繼續開放，對全球貿易有幫助；擔心傳統發達地區故步自封，對全球不利。

【12:40】如何推廣本地旅行？可以吸引旅客？何時海外旅行？會否以書展推廣？旅遊業會否受影響？

邱指，現時已有不少社交距離政策，有信心疫情受控，有保障的旅行，當疫情受控，商貿活動；

彭耀佳指，不少港人疫情下留在家，重開對不少人而言是好消息，不擔心海洋公園不能吸引港人；本地旅客非常重要，香港是小地方，希望為旅客提供旅遊新體驗，透過酒店、餐廳優惠希望吸引更多旅客消費。

【12:35】多少參展商參與？海洋公園？跨境旅遊最快何時？

林建岳表示社交距離、防疫措施要保留，有人數控制，參展商希望落實，人數相信不會比上一屆少。

邱騰華指，有關海洋公園重開會討論及以大家接受的嚴謹方式，總人數是50%，減少密集程度，人流管理也要做，有主題樂園或網上預訂，戴口罩、清潔消毒也會做，公眾娛樂設施隨疫情好轉，海洋公園週六重開，另一個主題公園仍待公佈。

有關跨境旅遊他又指，有留意國際間那些地位疫情穩定，內地進展比較具體，互相認證健康碼，人數安排等，考慮與香港經貿關係聯絡，安全的地方可以行先一步，互相了解有否互通可能，也留意澳紐雙邊的旅遊氣泡。

【12:30】林建岳表示，希望7月15日書展可如期回歸，但強調安全為上，資助每個攤位資助1萬至10萬元。

香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，與業界配合非常好，建立防疫計劃，加強旅客信心，無論運輸、酒店、旅遊業等防疫措施足夠，能夠安全旅行。也會推廣香港旅行，鼓勵港人成為旅客，當收到1萬元，希望本地消費，即使無法去海外，有旅客資源，例如綠色旅行，希望推動，下週推出旅行就在香港計劃，鼓勵市民消費。

香港出口信用保險局諮詢委員會主席吳宏斌表示，不少買家受疫情影響，出口業界受到好大的挑戰，百分百信用限額計劃，助出口商進行信用融資，信用限額不需要額外申請，1億元為上限。

【12:15】邱騰華會起動本地及對外經貿推廣，起動旅遊；展覽及國際會展為重要原素，7月會如期舉行書展，於7月15日至21日舉行，代表經貿活動可重新起動如期舉行；加碼資助參與商貿活動，透過雙重支助幫助業界資助，兩萬元內參展費可全免。

配合雙邊通關，會與伙伴如東盟推動活動。

旅遊方面由本地造起，如海洋公園將於本周六13日重開；加碼綠色生活旅遊計劃，加碼資助至1億元。