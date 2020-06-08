UA財務創辦人長原彰弘　獨立屋被竊失433萬　指保安失職入稟索償

有「私貸之父」之稱、UA亞洲聯合財務創辦人長原彰弘，其山頂白加道獨立屋於去年遭爆竊。兩名涉案匪徒雖然最終被捕，警方亦起回部分失物，惟長原彰弘一家仍損失約433萬元。長原彰弘指負責獨立屋保安的物業管理失職，入稟高等法院，向物業管理公司追討該損失。

每月交4.8萬管理費

原告為長原彰弘和妻子長原美津、億匯有限公司，被告為偉啟有限公司。

入稟狀指，長原彰弘透過億匯持有涉案獨立屋，並和妻子自2008年起居於上址。而億匯每月需繳交約4.8萬元的管理費。

於2019年2月17曰，長原彰弘和妻子、以及兩名傭工先後離家。而長原彰弘和妻子離開該獨立屋時，告知保安其獨立屋內已無任何人。惟兩名匪徒於同日爆竊其單位，並盜去一批現金和珠寶。

兩匪被捕兼檢回部份失物

兩名匪徒最終被捕，警方起回部份失物。撇除警方起回的失物，長原彰弘一家仍損失約433萬元。

長原彰弘一家指，當時獨立屋的燈開掉，保安應可發現可疑之處。惟長原彰弘和妻子晚上返家時，才發現單位被爆竊。

此外，長原彰弘透過秘書，或其妻子多番在案發前向偉啟投訴，其管理服務差，尤其未有定期巡邏。長原彰弘一家又指，偉啟未能提供有效的保安警報系統，遂入稟向偉啟追討損失。

案件編號：HCA899/2020