新冠肺炎．最新｜六日來首雙零　中三至中五跨境學生下星期一復課

本港新型冠狀病毒疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓爆發感染群組，不過，近日疫情暫見平穩，昨日（8日）已是連續第四日無新增本地個案。昨日新增一宗巴基斯坦返港後確診個案，累計增至1,108宗。 據悉，今日（9日）沒有新增本地感染個案，衞生署不會舉行疫情記者會。衞生防護中心公布下午亦公布，今日也沒有錄得新增輸入個案。是近六日來首度「雙零」 ，即無輸入個案，也連續5日無本地個案。

▼再爆本地感染群組 限聚令延長 涵蓋反修例周年▼

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復課｜教育局：中三至中五跨境生下周一復課 資助學生搭校巴車費

【17:04】教育局公布，繼本地學生相繼復課後，中三至中五級跨境學生將於下星期一（15日）復課。特區及深圳市政府會在兩個跨境口岸作出特別安排，方便有關跨境學生每周星期一至星期五經深圳灣（提早上午６時30分至8時30分特別為南行跨境學生辦理入境檢查）或福田／落馬洲支線口岸（特別於上午6時30分至8時30分（南行）以及下午2時至4時30分（北行）為跨境學生辦理出入境檢查）上下課。

發言人表示，為避免學生與其他人士有不必要的社交接觸及減低感染風險，跨境學生會乘搭校巴直接往返港方管制站及學校，而學生在校巴上亦必須佩戴口罩，以確保衞生。為了減輕家長的經濟負擔，在復課約一個月期間，教育局會為這批跨境學生（中三至中五級）提供特別交通費用津貼，資助額為臨時校巴服務車費與平時一般公共交通工具車費的差額，因此可免除學生家庭的額外負擔。

【16:55】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增本地感染或輸入確診個案，本港個案累計仍為1,108宗（包括1,107宗確診個案和一宗疑似個案）。

衞生防護中心繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。截至今日下午4時，中心於祿泉樓共收回1,383個深喉唾液樣本瓶，當中七個因為樣本滲漏需要再次提交，1,376個樣本已完成毒病檢測，除6月2日公布四個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。



截至今日下午4時，中心在房屋署協助下成功聯繫多一戶居民並確定他們已於4月前遷出祿泉樓，仍有兩戶未能取得聯繫。中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人士務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。

另外，醫院管理局表示截至今日中午12時，過去24小時有一名病人出院（個案編號︰1049），至今共有1,050名確診或疑似病人康復出院。現時共有54名確診病人分別於九間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：595、1084和1092），其餘51人情況穩定。

【16:24】隨着本港新型冠狀病毒肺炎疫緩和，港府探討放寬與鄰近地區的出入境檢疫安排，重啟旅遊及進行商業活動，包括設立地域「旅遊氣泡」。

旅遊業界代表今日（9日）與商經局局長邱騰華及代表會面。旅遊業議會主席黃進達會後表示，初步可望與澳門及廣東省互通，尤其澳門方面，他又述港府消息表示，互通檢疫已經「傾到七七八八」，「業界普遍希望今個月內可以完成，相信盡快於一兩個月內有結果。」他又表示，有國家已經主動聯絡香港商討通關事宜，相信首先是東南亞地區，包括泰國、越南、韓國及部份日本地區等。

新冠肺炎｜旅遊業界：港澳互通檢疫在望 日本部份地區正商討

【14:44】今日沒有新增本地確診個案，衞生署不會舉行疫情記者會。

【08:00】截至周二（9日）上午8時，全國確診病例84,635宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例4宗，治癒病例79,865宗，累計境外輸入1,780宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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▼沙田瀝源邨群組爆發▼