政府派錢｜特別需要人士可透過監護人代領　不接受聯名戶口登記

新一份《財政預算案》宣布向全民派發一萬元，財政司司長陳茂波日前宣布，市民可於6月21日父親節可透過電子銀行進行登記，料最快可於7月8日收到錢。 財政司司長辦公室統籌專員（特別職務）王學玲今日（9日）於港台《千禧年代》上說，合資格的海外港人可透過網上登記銀行戶口，或以郵寄表格申請；而社會福利署會發信，特別需要人士將可透過監護人代取款項。此外，她提醒為避免爭拗，將不接受以聯名戶口申請，但市民可透過支票取得款項。

▼派錢一萬 21間參與現金發放計劃銀行▼

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有聽眾於港台《千禧年代》上查詢，若未續領新身份證、加上沒有網上理財戶口的海外港人應如何取得1萬元。財政司司長辦公室統籌專員（特別職務）王學玲說，未續領的身份證仍屬有效的身份證，故仍合乎申請資格。她說，若海外港人持有本港銀行戶口可考慮在銀行網站登記戶口，無需要為網上理財客戶；此外，他們亦可透過郵寄表格申請。

她又說，為避免爭拗將不會接受用聯名戶口登記，而若市民只持有聯名戶口，可考慮透過支票取得款項或登記個人銀行戶口。

財政司司長陳茂波日前就現金發放計劃舉行記者會。（資料圖片／羅君豪攝）

至於無行為能力或無自理能力人士，若他們現透過監護人代領公共福利金等，社署會寄信給監護人，問他們是否會代表受助人代領，程序將類似代領公共福利金等。她提醒，官方網站上有約100條問答題，當中包括有特別需要人士的派發方法，而稍後亦有簡介會邀請非政府機構參與。至於市民可否替家中長者代辦，她說若為合資格的特別需要人士，委託人將要填寫申請表格和將相關文件提交秘書處；若家中長者未合符資格，仍可透過可信任的人士代填表格或代辦電子登記，但最終仍需要入個人戶口。

王學玲今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中又解釋，統籌派錢計劃期間只有一間虛擬銀行（即眾安銀行）正式開業，其餘虛擬銀行仍在試業因此未能參與其中。她又指，除了不能遞交書面登記外，虛擬銀行網上登記程序於其他銀行一樣；金管局將規管銀行的行為，亦會提醒銀行須注意收集個人資訊的細節，認為設推廣活動並無問題。

王指，因應即將年滿18歲或獲得永久資格的居民，申請日期至明年12月31日截止。她又表示，派錢計劃具一定的挑戰，因並無合資格人士的資料，過程中須統籌不同團體及21家銀行，並符合私隱條例，同時擔心疫情下在家工作會影響進度。

她提醒，市民可以透過網上申請，包括以網上理財服務或在網上登記銀行戶口。若市民無網上理財服務，只需要在網上登記戶口號碼、身份證號碼頭4個字和電話號碼，而銀行會透過電話號碼發短訊登記。市民可在官網或銀行網站下載表格填寫登記。

至於若用支票取款，市民可在香港郵政網站下載表格，或在銀行分行、郵政局、民政事務處、社署或房屋署部分辦事處取得表格，填寫後可郵寄到郵政信箱182020號。她稱，當局會透過郵寄或電話通知領取支票，但最終一定要親身到郵局領取。她又說，市民無需要擔心表格會派完。