修例風波一周年．直播｜網民七區和你lunch　商場內叫口號

反修例風波由去年6月起至今一周年，有市民在網上發起於七區舉行「和你lunch」，包括灣仔、中環、太古、葵涌、新蒲崗、九龍灣、觀塘。《香港01》直播現場情況。

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【13:28】有近20人在灣仔稅務大樓外或站或坐，不時高叫口號。

【13:24】在九龍灣，約數十人於Mega Box商場內播反修例歌、約十數人聚集叫口號。

【13:20】別名「大波MAN」的石房有現身中環置地廣場，他手持電話拍攝現場聚集人士，更一度走到中庭噴水池擺放橫額的位置，被現場人士包圍及發生爭執。最後「大波MAN」經置地廣場地庫離開，期間一直用手機拍攝。他最後由商場保安員護送離開。

【13:15】在葵涌，約10人在葵涌九龍貿易中心聚集。

【13:10】在中環，已有約百人聚集置地廣場內，部分人亮起手機燈，並奏唱歌曲「願榮光歸香港」。有人大叫「毋忘初心，堅持到底」、「今晚不見不散」。

【13:08】在太古，有數名示威者身穿黑衣並高舉旗幟，於太古城中心中庭位置高叫「五大訴求、缺一不可」口號。

【13:07】灣仔和你lunch暫未有見有人響應，有約20名防暴警員在稅務大樓外戒備。

【13:06】在中環置地廣場，約數十名市民聚集。10多名市民站在廣場中央的噴水池前，舉起標語及高呼「光復香港，時代革命」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號。

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