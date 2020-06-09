百架飛機停泊香港機場　工程師籲加重飛機重量　免颱風突襲招損傷

新型冠狀病毒肆虐全球，多間航空公司相繼停航，而香港國際機場亦有數以百計的飛機停泊。本港踏入颱風季節，近日天氣持續不穩，理工大學機械工程學系前工程師盧覺強稱，當強風風速高達每小時200公里，便有機會將飛機吹至移動，撞向四周物品招致損毀。他建議相關部門以貨品或燃油加重飛機重量，「有幾重放幾重」，重量達30公噸就比較「穩陣」，免受颶風吹動。 機場管理局表示，目前約有150架閒置飛機停泊於香港國際機場，大多數閒置飛機已經採取了安全措施，預防措施有五招，例如為飛機加油以增加其重量及將飛機調往其他機場等。

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空曠地方風力較大 機場屬高危

理工大學機械工程學系前工程師盧覺強稱，當強風風速高達每小時200公里，便有機會將飛機吹至移動；而根據天文台，當襲港颱風風力達到或將會達到持續風速每小時118公里或以上，便可能需掛十號颶風信號。他表示，近海或空曠地方的風力一般較市區大，所以機場也屬於較高危的地方。

盧覺強續說，倘強風將飛機吹至滑動，便有可能撞至鄰近正停泊的飛機或其他物品，招致損毀。他認為機場的佔地有限，而停泊的飛機數量眾多，飛機之間實在無法保持「安全距離」，坦言存在相撞風險。他建議相關部門以貨品或燃油加重飛機重量，「有幾重放幾重」，當飛機重量達30公噸就比較「穩陣」，免受颶風吹動。

機械工程師盧覺強（資料圖片／余俊亮攝）

梁榮武：飛機滑動可撞到周圍物品

天文台前助理台長梁榮武說，留意到世界各地曾出現超強颱風令飛機損毀的情況，「無聽過吹得走架飛機，但會吹到（飛機）滑動短距離，撞到周圍啲嘢。」

翻查資料，2016年颱風莫蘭蒂登陸廈門，疾風暴雨令廈門機場設施受損，一架波音767客機被風吹動，撞到了停機坪邊的圍欄，機身受損；受同一颱風影響，當時台北松山機場亦有在停機坪的飛機被吹動，機首偏移撞上電源車。

機場管：大多數閒置飛機已採取安全措施

機場管理局表示，目前約有150架閒置飛機停泊於香港國際機場。發言人表示，機場設有既定的颱風應變處理程序，以應對颱風對機場運作造成的影響。當有颱風接近香港，天文台會最早於5天前提供颱風預報，以便航空公司和機場同業採取適當的安全措施，機管局會協助航空公司實施安全措施，而大多數閒置飛機已經採取了安全措施，為颱風季節作準備。



發言人又表示，機管局與航空公司會參考過往的風速及風向數據、飛機設備製造商對飛機抗風能力的建議，以及以往的颱風經驗，共同制定了多方面的預防措施，例如為飛機加油以增加其重量、在飛機的前起落架加上外置重量、放置壓載物於飛機貨艙內、在飛機機輪放置雙輪擋，以及將飛機調往其他機場。