新冠肺炎．最新｜連續6日無本地感染個案　第二日無輸入個案　

本港新型冠狀病毒疫情稍緩，除了出現沙田瀝源邨祿泉樓爆發感染群組外，至昨日（9日）連續第五日無新增本地感染個案 。現時累積個案維持1,108宗（包括一宗疑似個案）。衞生防護中心公布，今日沒有本地感染個案，也沒有輸入個案，連續兩日維持「雙零」。 教育局公布，繼本地學生相繼復課後，中三至中五級跨境學生將於下星期一（15日）復課。

▼再爆本地感染群組 限聚令延長 涵蓋反修例周年▼

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【16:53】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有一名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1080），至今共有1,051名確診或疑似病人康復出院。現時共有53名確診病人分別於九間醫院留醫，其中四人情況危殆（個案編號：595、1084、1092和1100），其餘49人情況穩定。

【16:40】港府3月初先後派出四班包機接載滯留在湖北的469名香港居民，當中1人回港後確診。香港大學微生物學系講座教授袁國勇及團隊的最新研究揭示，湖北返港的452人當中，有17名無徵狀人士的血清樣本驗出帶新冠病毒抗體，即他們曾受感染，陽性比率返3.8%。團隊以此推算湖北5,900萬人口當中，可能有高達220萬人曾受感染，對比湖北的確診數字，團隊稱當地或有高達97%曾受感染但從未確診。研究已於在國際科學期刊《刺針（微生物）》發表。

袁國勇團隊揭湖北返港者4%帶抗體 推算全省220萬曾感染新冠肺炎

【16:05】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增本地確診個案，累計仍為1,108宗（包括1,107宗確診個案和一宗疑似個案）。

衞生防護中心繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。截至今日下午4時，衞生防護中心於祿泉樓共收回1,388個深喉唾液樣本瓶，當中七個因為樣本滲漏需要再次提交，1,381個樣本已完成毒病檢測，除6月2日公布四個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。

【14:17】據悉今日沒有新增本地個案，衞生署不舉行疫情記者會。

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