新冠肺炎・6.11｜消息：增一宗初步確診　與瀝源邨祿泉樓群組相關

本港新型冠狀疫情反覆，自早前再出現沙田瀝源邨祿泉樓群組後，昨日（10日）已是連續第六日無本地個案，更連續第二日錄得「雙零」，即無輸入及本地個案，確診個案維持1,108宗。 粵港澳疫情持續出現零確診，三地政府研究互通「健康碼」，即容許對病毒檢測呈陰性證明書持有人可免檢疫出入三地，有望快將達成，本港至少五間醫院的檢測獲認可。 消息指，本港傍晚新增一宗初步確診個案，與瀝源邨祿泉樓群組有關，換言之，連續多天本地零感染紀錄或斷纜。

【22:17】據了解，今日傍晚新增一宗初步確診個案，該名患者58歲，是第1084宗個案的密切接觸者，會由檢疫中心送院。第1084宗個案是沙田瀝源邨的34歲女子，她現時情況危殆，之前與丈夫、姑奶在沙田瀝源邨祿泉樓。據悉，該名初步確診患者，是即將離開檢疫中心前，再檢測多一次深喉唾液時，結果呈陽性。

【16:00】本港連續第三日無新增新型肺炎確診個案，至於早前爆發本地感染群組的沙田瀝源邨祿泉樓，衞生防護中心公布，仍有一戶未能取得聯繫，強烈呼籲該戶盡快按醫學測試令提交深喉唾液樣本作病毒檢測。

【14:20】據了解，今日連續第七日無新增本地個案，衞生防護中心不召開疫情記者會。

▼內地使用健康碼情況▼

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▼沙田瀝源邨群組爆發▼