修例風波一周年｜177組CCTV、逾1300個垃圾桶遭破壞　涉約325萬

反修例運動自去年6月起，有多場大型示威活動。運輸及房屋局回覆立法會議員書面提問，指去年6月起至今年5月，至少有177個安裝在政府設施及公眾地方的閉路電視攝錄機受破壞，並有約1320個廢屑箱被破壞。上述兩項設施的復修費用共涉及325萬元。

根據運房局數字，去年6月至今年5月期間，至少177個安裝在政府設施及公眾地方的閉路電視攝錄機遭受破壞。（資料圖片）

運房局指，根據不完全的統計，去年6月至今年5月期間，至少177個安裝在政府設施及公眾地方的閉路電視攝錄機遭受破壞。各相關部門會派員不時到安裝閉路電視系統的地點視察，留意相關設施是否妥善運作，並會視乎情況採用較為堅固的物料，以加強保護。此外，約有1320個廢屑箱及130個回收箱遭破壞。食物環境衞生署已陸續放回廢屑箱和回收箱，亦在合適位置擺放廢屑掛袋。

2.2萬平方米路磚被拆走

至於行人路路面則有約2.2萬平方米的路磚被拆走，路政署已復修所有路面，並探討改善設計方案。而鐵欄則有約60公里被拆走，路政署正陸續修復及臨時繫上膠鏈。署方正就改良設計進行測試及評估效能，包括加固欄杆接駁，令其更為穩固。

交通燈則共有740組遭受破壞，包括被切斷線路、燈頭被塗污，以及部分交通燈組件或控制器被損毀，甚至被焚毀。相關政府部門已在部分主要路口交通燈加裝保護措施，包括控制器安裝保護裝置，及行人燈燈頭上加裝保護網。

根據運房局數字，約有1320個廢屑箱及130個可循環再造廢物回收箱（回收箱）遭破壞。（資料圖片）

復修費共涉約6625萬元

運房局指，涉及約6625萬元用作修復上述設施。當中交通燈復修費用最多，達4000萬元；此外，欄杆涉及1500萬元、行人路路面涉款800萬元、廢屑箱和回收箱涉及168萬元。至於，閉路電視攝路機的復修費用則要157萬元，未計及部分費用由有關合約的保養條款涵蓋。