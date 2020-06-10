港版國安法｜李家超：警隊成立新部門執行　收集情報、調查及培訓

人大通過將訂立「港版國安法」的決定，其中指明中央政府國安機構根據需要在香港設立機構，令國安法執法的問題備受關注。保安局局長李家超接受《南華早報》專訪，表示即將設立有一個新專責部門，負責港版國安法執法。 反修例風波一周年，李家超表示沒有為逃犯條例修訂引起示威衝突感到後悔，他是為了正義而提出法案，若然時間重來，他亦會做相同的決定。

6月3日，林鄭月娥、鄭若驊、李家超、鄧炳強、陳國基訪問北京。（美聯社）

鄧炳強領導 法例通過首日投入運作

保安局局長李家超接受《南華早報》專訪，他表示即將設立有一個新部門，在警務處處長鄧炳強的領導下，部門會有情報收集、調查和培訓的職能。

警方正在成立一個專責部門負責港版國安法執法，預備在法例通過的第一天就投入運作。中央政府打算為港版國安法在本港成立新的執法機構，但李家超拒絕透露更多有關警方如何和內地國安機構合作，或是內地國安機構如何在港執法的細節。

李家超表示，警隊將成立新部門，執行「港版國安法」。圖為2019年6月12日，金鐘衝突。（資料圖片 / 羅君豪攝）

警方已開始檢視資源、人手

李家超指新部門會有情報收集和武裝部隊，亦有為部門長遠發展的培訓。新部門會學習如何在實際情況運用港版國安法執法，以及就違法行為收集相關情報和證據，他又說警方已經開始為新部門檢視資源、人手和裝備的工作。

研究五大紀律部隊調配人手到新部門

李家超對於警方執法能力有強大的信心，但國家安全相較複雜。他說，如今警方主要是處理罪案和公共秩序有關的案件。他形容新部門的設立是進步的舉動，部門人數會按需要增加，會研究從五個紀律部隊調配人手到新部門的可能性。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

+ 9 + 8 + 7

強調普通法原則 無罪推定、緘默權

李家超相信內地機構會有更廣泛的網絡收集情報，以及有更高層次的分析和更高的視野觀察全局。內地會讓港府知道整個形勢，香港作為一個城市，未必能靠自己的資訊得知。內地執法經驗或能讓港府借鑑一些好方法，處理國際政治須要維護國家安全，這已是來自國家層面的事宜。

他表示港版國安法在香港實施時，警方會和內地機構分享所收集的情報。他強調本港執行法例基於普通法原則，包括無罪推定、有保持緘默的權利等。他又說，澳門在2018年實施國安法，是香港參考的好例子。

反修例風波一周年，李家超表示沒有為逃犯條例修訂引起示威衝突感到後悔，他是為了正義而提出逃犯條例修訂，若然時間倒流重來，他亦會做相同的決定。

李家超表示負責港版國安法的新部門即將設立，會有情報收集、調查和培訓的職能。（資料圖片 / 羅君豪攝）

6月3日，林鄭月娥、鄭若驊、李家超、鄧炳強和陳國基，即日來回訪問北京，與中央討論港版國安法立法。警方設立專責部門的計劃，是在林鄭訪京後首次披露。

全國人大常委會將於下周四至六在北京舉行，但港版國安法並不在此次會議議程，預料最快會在本月內加開另一次人大常委會通過立法。