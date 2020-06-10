作家恐懼鳥後樓梯吸煙　遭票控時涉抓傷控煙辦職員　認罪並再致歉

以「恐懼鳥」為筆名的恐怖懸疑網絡作家李頌仁，去年在灣仔怡和街的樓梯間吸煙時，疑遭票控時企圖逃走，並抓傷一名控煙辦督察的面部，被控妨礙公職人員執行職務等三罪，李今日（10日）在東區法院認罪。求情時透露自幼愛罪學，寫的小說曾獲獎，他明白襲擊公職人員以逃避罪責並非適當的行為，當時已向受傷人員致歉，現也坦承認罪亦再向事主致歉，望法庭輕判。裁判官將案件押後至本月30日，以索取感化令和社會服務令，期間被告繼續保釋。

喜歡犯罪學 寫小說曾獲獎

被告求情時指他自幼喜歡犯罪學，修讀有關學位後亦有撰寫有關的科幻小說，曾獲獎並六度登上本地書店的暢銷榜。被告亦透露現擔任西區區議員助理。他知道案件性質嚴重，明白襲擊公職人員以逃避罪責並非正當和合法的處事方式，希望向事主道歉。

裁判官最終將判刑押後至本月30日，以便索取感化報告和社會服務令報告，期間被告可繼續保釋。

被發傳票時嘗試逃走

案情指，案發當日中午時分「恐懼鳥」在灣仔怡和街的樓梯間吸煙，當控煙辦督察薛覺文擬向他發出定額罰款通知書時，被告拒絕並嘗試逃走，最終遭薛制服。被告掙扎抓傷另一名控煙辦督察的面部；被告警誡下承認控罪。該名公職人員清醒，後來被送往律敦治醫院治理。

案件編號：ESCC 2606/2019