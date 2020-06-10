六男西醫無檢查下簽醫生紙允院舍用約束衣　醫委會裁定專業失當

社會福利署控告六名私家醫生，於2016年在未經恰當評估，亦未確定資料已填妥的情況下，為老人院舍院友簽署使用約束物的表格。當中三名醫生亦於同年，在未經檢查的情況下，為老人院舍職員或院友簽署健康檢查表格。 醫務委員會今早（10日）就此展開紀律聆訊，裁定六人專業失當罪成。

六名私家醫生，在未經恰當評估，亦未確定資料已填妥的情況下，為老人院舍院友簽署使用約束物的表格。（左起：曾廣文醫生、羅肇衡醫生、辯方律師）（張浩維攝）

案情指，社署控告六名私人執業醫生，包括劉海彬、陳業宏、麥德華、羅肇衡、曾廣文及何廣志，於2016年在十多間安老院舍，在未經恰當評估，並未確定資料已填妥的情況下，為老人院舍院友簽署容許使用約束物的表格。當中三名醫生，包括陳業宏、麥德華及何廣志，亦於同年，在未經恰當檢查情況下，為老人院舍職員或院友簽署健康檢查表格。

部份頁面完全空白，但有醫生的蓋章及簽名

證物顯示，有關表格的院友個人資料，如姓名及評估結果等並不齊全，部份頁面甚至完全空白，但有醫生的蓋章及簽名。

涉9間院舍使用涉案醫生紙

六名醫生在不同院舍服務，一同聆訊的原因是社署一併控告。涉事院舍包括松柏老人院、愛群理療護理有限公司、主愛護老院-萬寶、廣安護老之家、健安長者之家、驕陽護老有限公司、穩健（綜合護理）敬老院、新屯門劍橋護老有限公司及Telford Home For The Elderly Limited。

六名醫生均對控罪不作抗辯。醫委會研訊小組主席蔡堅表示，有被告醫生聲稱當時因時間緊迫，沒有為意表格未填妥，因而犯錯；蔡堅強調檢查表格是醫生的責任，指出醫生遺漏檢查有可能為病人帶來風險，遂裁定六人專業失當罪成。