逃犯條例｜前空姐涉以雷射筆襲警　警員稱被照到後視線一白流眼水

反修例風波去年引起連場示威，大批市民去年8月10日在多區進行快閃示威，尖沙咀一帶亦發生警民衝突。一名前空姐涉以雷射筆襲警，今（10日）在九龍城裁判法院受審，被襲警員供稱當晚保護警車撤離時，突然被綠色雷射光照到左眼，雖然沒感到痛楚，但被照到後視線一白兼流眼水，他沿綠光方向望去，看到被告身穿白衣，並手持雷射筆。

被告郭麗芬否認一項襲警罪。(李慧娜攝)

被告郭麗芬（28歲）被控於去年8月10日在尖沙咀彌敦道與加連威老道，襲擊警員朱冠強。

被襲警員朱冠強今出庭作供，他為油麻地警署特遣隊，事發時亦屬西九龍應變大隊隊員。他憶述當日因應反修例運動出現的非法遊行，所以奉命到現場執勤，當晚抵達紅磡柯士甸道與彌敦道交界後，發現有示威者堵路，警方於是開始向示威者方向推進。

視線一白兼流眼水

朱續指，示威者後來分別走到加連威老道及金馬倫道，而在金馬倫道的示威者已沒堵路，於是指揮官著小隊撤回尖沙咀警署。朱與同袍正保護警車掉頭撤離之際，突然有一道綠色的雷射光照在他頭上，並照到其左眼，當時他「視線一白」，及流眼水，但眼睛沒感到痛楚，另一警員亦目擊情況。

見被告用雷射筆照向警員

朱稱他沿綠光方向望去，發現一名白衣女女子手持雷射筆，該女子及後再照其他警員，雖然當時他與女子間有示威者與記者在徘徊，但他們中間未有其他障礙物阻隔。該女子後來又再以雷射筆照向警方，所以朱及另一同袍上前截查她，女子見狀逃跑，朱終在彌敦道拘捕女子，朱確認該女子就是本案被告。

被告身上未搜出雷射筆

雙方同意事實指出，被告被捕時，警方未有在她身上搜出雷射筆。朱承認追截期間情況混亂，有示威者以雨傘攻擊他們，所以他沒看到雷射筆何時離開其手中。

另外，辯方今早一度指出，控方給予他們資料顯示，涉案雷射筆約12厘米長，惟今日看到實物才得知雷射筆長15厘米。裁判官認為本案爭議為被告的身份，長度爭議的重要性不大，但仍要求證物證員上庭作澄清。

案件編號：KCCC2112/2019