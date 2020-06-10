楊潤雄致函中小學校長：不應容許任何罷課　叫口號、拉人鏈應勸止

由多個工會組成的「二百萬三罷聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」針對港版國安法，計劃於下周日（14日）將舉行「罷工罷課公投」。 教育局局長楊潤雄今日（10日）去信全港中小學校長，要求學校向學生解釋國安法不影響港人權利及自由，又指學校不應任由學生參加「這些毫無意義的『公投』活動，更不應容許任何模式的罷課」，若校內有人叫口號、拉人鏈、唱帶政治訊息歌曲、貼帶政治訊息標語或罷課，學校應勸止，否則應予以懲處。 而老師罷教非「重要緊急的私人事務」，不可請特別有薪假，若有教師參與罷課即屬疏忽職守、將政治帶入校園，學校應採紀律行動，強調教育局會嚴肅跟進。

教育局局長楊潤雄今日（10日）去信全港中小學校長，要求學校向學生解釋國安法不影響港人權利及自由，若校內有人叫口號、拉人鏈、唱帶政治訊息歌曲、貼帶政治訊息標語或罷課，學校應勸止，否則應予以懲處。（資料圖片）

楊潤雄：校長應向學生解釋 國安法不影響港人權利和自由

教育局局長楊潤雄今日（10日）向全港中小學校長發信，形容本學年先受社會事件影響，之後迎來疫情，是充滿挑戰，感謝校長關愛及照顧學生，協助他們在家學習。其後即批評有關公投活動，是以學生利益和前途作籌碼，達到政治目的。

楊潤雄請校長向學生解釋，國安法不影響港人依法享有及行使的各項權利和自由，包括言論，新聞，集會，示威，遊行等自由，只要針對四類嚴重危害國家安全的行為或活動，即分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。

學校不應容許學生參與公投或任何模式的罷課



楊潤雄促校長引導學生理性分析、明辦是非，重申《基本法》和香港法律體系並沒有「公投」制度，「所謂『公投』既無憲制基礎，亦無法律效力，學校不應任由學生參加這些毫無意義的『公投』活動，更不應容許任何模式的罷課」。

而校內的罷課或罷教亦不容許。楊強調，《資助則例》下資助學校董會或法團校董會可批准教師每學年最多放兩天特別有薪假期，惟只限處理「重要緊急的私人事務」，而罷課不屬「重要緊急的私人事務」。楊潤雄要求教師以身作則，不可作任何形式的罷課或罷教，否則屬疏忽職守，教育局會嚴肅跟進：「教師有責任履行其職務，若有教師參與這些團體提出的罷課，不單是故意不履行其職務，疏忽職守，更是親手將政治帶入校園，甚至是向學生示範以違規方式表達政治訴求，誤導學生，有違專業，學校應採取紀律行動，而教育局亦會嚴肅跟進。」

叫口號、人鏈、貼海報或唱帶政治訊息歌曲 皆令學校成政治訴求場地



以往不少學生會在學校叫口號或門外拉人鏈等，惟楊稱，在學校叫口號、拉人鏈、張貼帶政治訊息標語或唱帶有政治訊息的歌曲皆屬「政治表態」，會令學校成為「表達政治訴求的場地，破壞和諧校園牽動其他人的情緒及造成壓力，影響學習」，更稱有關行動或「騎劫」學校之名，故學校應採取適當措施，勸止活動，提醒學生珍惜「寧靜而有規律的校園生活及學習機會」。至於若個別學生不從，楊要求學校按校本訓輔及懲處機制處理維持紀律及秩序。