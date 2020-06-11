前空姐涉雷射筆射警案　警員左眼被射靠單眼追踪　視力受損也不計

前空姐涉以雷射筆照射警員左眼案今（11日）續審，受襲警員繼續作供，辯方盤問時指警員被雷射筆到眼睛後，指其視線應受影響，亦理應會閃避，警員即稱他即以單眼觀察，而他不想同袍受傷，即使光線或會令他視力永久受損，他也會「追住佢（光線）」。

警員朱冠強稱因不想同袍受傷，即使當時面對眼力或受損，單眼觀察光源方向。(資料圖片)

被告郭麗芬（28歲）被控於去年8月10日在尖沙咀彌敦道與加連威老道，襲擊警員朱冠強。

刺痛來自身體一縮的感覺

涉案警員朱冠強今繼續作供。辯方盤問時指，朱於事發翌日錄取口供的內容與他在庭上的說法不一，朱在口供提到眼睛被照到後感刺痛，惟他在庭上卻稱沒有感到痛楚。朱解釋，被雷射筆照到時會縮，及會有被攻擊的感覺，但非疼痛感，而他認為刺痛感來自於眼睛被照到後，身體一縮的感覺。

警員稱靠單眼觀察

辯方又問到，朱稱被雷射光照到後，眼前一黑，視線有否受到影響，朱稱他單眼仍可進行觀察，而他眼前一黑令他更可以注意到前方的情況。辯方問到，朱是否當時即使眼睛感到刺痛，仍無懼刺痛感，望向光源，朱同意說法。

被告郭麗芬否認一項襲警罪。(李慧娜攝)

不想同袍受傷繼續追

辯方質疑有關說法不合理，因正常人被強光照到眼睛，理應會轉移視線，避開強光，朱則稱在反修例運動中，已遇過被強光或雷射筆照射的情況，並說：「我見到呢啲光，我一定會追住佢，就算會永久傷到我視力。」他解釋此舉是不想同袍受傷。

現場有示威者及記者徘徊

不過他承認，使用雷射光照警方的女子有一段時間停止使用雷射筆，而現場有示威者、記者徘徊，他望向該女子的視線曾受阻隔。

案件編號：KCCC2112/2019