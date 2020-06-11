休班警拍示威者被圍毆　涉案男生欲認較輕罪名被拒　案11月審

休班警去年9月在屯門市廣場拍攝示威者，被多人謾罵「黑警」並毆至頭破血流，上衣亦遭扯破。涉案的18歲學生被控非法集結及傷人兩罪，他今（11日）於屯門裁判法院承認非法集結，並稱想認罪責較輕的普通襲擊罪，惟控方未有接受，裁判官把傷人罪的審訊，押後至11月2日開審，並會在審訊結束後才一併處理求情及判刑，期間被告准以原有條件保釋。

被告願認普通襲擊惟控方不肯接受

被告湯浩源（18歲）今身穿校服應訊。他被控於去年9月25日在屯門市廣場一期三樓「Girl Boss」餐廳外，與其他人非法及惡意傷害黃少華，及參與非法集結。他否認傷人但願意承認普通襲擊，惟控方未有接受。

現場人士曾開傘遮檔閉路電視

案情指，事主黃少華當晚歸家時在屯門市廣場聽到示威者喊口號，遂用手機拍攝。一名女子看見後，喝罵他是「黑警」並大叫指他在拍照。黃隨即行去3樓，被告與其他示威者尾隨並襲擊他。黃及後躲入餐廳，被多人拳打腳踢，頭部流血，上衣也被扯破。有途人報案，黃送院後頭部縫3針，他在事件中並無展示身份。

有示威者曾開傘遮擋閉路電視，但部份過程仍被拍下。被告事後被捕，警方亦搜出涉案衣物。

案件編號：TMCC2180/2020