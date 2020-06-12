天文台今晚將掛一號風球　熱帶氣旋逼近本港　將命名為「鸚鵡」

位於菲律賓附近的熱帶低氣壓正在增強並逼近本港，天文台署理高級科學主任楊國仲表示，今晚會發出熱帶氣旋警告信號，將命名為「鸚鵡」。周日會有狂風驟雨，會否發出「三號或以上」的風球，楊國仲表示，由於該熱帶低氣壓仍與本港維持一段距離，料會逐漸增強及靠近廣東西部沿岸，但熱帶氣旋變化及移動路徑仍有變數，會密切注意其發展。

天文台署理高級科學主任楊國仲表示，今晚會發出熱帶氣旋警告信號，將命名為「鸚鵡」。至於周日（14日）會否掛「三號波」或以上，楊國仲表示，由於該熱帶低氣壓仍與本港維持一段距離，料會逐漸增強及靠近廣東西部沿岸，但熱帶氣旋變化及移動路徑仍有變數，會密切注意其發展。

至於會否有「天文大潮」影響，他解釋周六隨熱帶氣旋增強，海面有湧浪，下周日有狂風驟雨，風勢比較大，但今次不會出現「天文大潮」情況。

本港下午天氣酷熱，天文台錄得最高氣溫35度，是今年以來的最高記錄。楊解釋主要受到高空反氣旋影響，帶來普遍晴朗的天氣，雲量較少，陽光非常充沛，風力較微弱，故氣溫較高。

（勞敏儀攝）

在下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在東沙之東南偏南約540公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向南海北部。根據天文台公布有關該熱帶低氣壓的預測路徑，料明日（13日）早上會升格為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時90公里。

天文台預測，熱帶低氣壓會於下周日（14日）以強烈熱帶風暴登陸內地陽江及台山一帶，其後降為熱帶風暴並移向內陸。

下午5時香港天文台錄得氣溫33度，相對濕度百分之61。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是3，強度屬於中等。

▼中國、香港、日本預測路徑▼

▼6月12日天氣酷熱▼

+ 3 + 2

▼歐洲中期天氣預報中心颱風預測路徑▼