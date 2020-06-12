逃犯條例｜再有10男涉去年6.10非法集結　將與早前被控案合併

10名男子被指於去年6月10日凌晨在立法會示威區非法集結，事後被捕。事隔近一年，眾人日前被落案起訴一項非法集結罪，今（12日）於東區裁判法院應訊。被告暫時毋須答辯，裁判官何俊堯將案件押後至本月29日再訊，屆時控方會申請與另一案件合併。被告早前在警署被要求交1萬元保釋，今獲准只需以2000元保釋，期間不需遵守禁足令。

10名被告：梁展恒（19歲，運輸工人）、周啟龍（20歲，學生）、王洛鈞（22歲，無業）、鄺淯銘（22歲，運動員）、葉展鵬（23歲，裝修工人）、張梓熙（24歲，無業）、王樹恒（24歲，無業）、卓嘉豪（24歲 ，運動員）、曾泳祥（29歲，學生）及廖德輝（41歲，文員）。

同被控於去年6月10日在立法會綜合大樓公眾入口一號外的指定示威區，連同戴安、吳浩榮、陳均年、丘子樂及其他不明者參與非法集結。控罪中提到的人士早前已被起訴，控方將申請兩案合併。

全部被告准以2千元保釋

控方稱另一案的被告須守禁足令。裁判官指，此案事隔一年才帶上法庭，期間眾被告無再於案發地點犯事，質疑對他們施加禁足令的用意。他續提出，另一案的被告獲以2000元保釋，而此案被告早前被警方要求交出1萬元保釋。他認為金額過高，准各人以2000元保釋，期間不可離港，並須交出旅遊證件、定期到警署報到及居於報稱地址。

案件編號：ESCC1154/2020