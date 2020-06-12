逃犯條例｜小學教師被截查時涉襲警　審訊後裁罪成　還押候判

去年11月有網民發起「黎明行動」，一名小學教師被指清晨駕車慢駛，遭交通警截查時，疑用膝撞警員腹部，被控襲警罪。教師反指警員以揸下體、挖眼、磨面等方式對待他，否認曾襲警指控。案件早前經審訊後，今（12日）在粉嶺法院裁決，裁判官信納警員證供，裁定被告罪名成立，又關注被告的心智及人格是否有障礙，將被告還押小欖精神治療中心索取精神科報告，又明言考慮判監，押後至6月26日判刑。

被告楊博文，29歲，教師，被控於去年11月11日，在上水掃管埔路迴旋處襲擊警長鍾宏業。

警員求搜車時被告表現憤怒

鍾早前供稱，當日早上6時半左右，見被告駕車以時速約10公里速度在迴旋處慢行，並逗留約2分鐘後離開，之後又折返，其行為令交通阻塞，遂上前截查，並要求搜車，惟被告卻表現憤怒並欲離開，警員遂想拉住被告雙手，被告舉起腳，其膝撞到鍾的腹部，現場警最後把被告制服及扣上手銬。

被告楊博文在粉嶺法院被裁定襲警罪成。(資料圖片)

辯方投訴被告被捕後傷痕累累

辯方卻指被告被捕後傷痕累累，又指被告曾遭警員扯頭髮、臉壓在地上磨擦、揸被告下體，及挖眼等暴力對待，作供警員均否認其事。

裁判官接納警員供詞，裁定被告襲警罪成，又稱不信被告不仇警，更關注其心智是否可以教書，故先為被告索取報告後才判刑，又明言會考慮判監。

案件編號：FLCC 5275/2019