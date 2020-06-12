6.12一周年．直播｜銅鑼灣爆衝突　警制服數人　許智峰被搜身

特首林鄭月娥政府在去年6月9日大批市民上街遊行（民陣公布103萬人、警方指高峰期24萬人）後，深夜仍決定將《逃犯條例》修訂草案交立法會恢復二讀，結果在6月12日觸發立法會外大型警民衝突，令反修例風波一發不可收拾。 今日為6.12一周年，有網民號召市民今晚在多區聚集。警方下午發出警告，指出席者除或違「限聚令」，亦可能違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年，重申會果斷執法。

【20:36】銅鑼灣：民主黨立法會議員許智峯被扣查，防暴警將他帶到封鎖線內，現正被搜身。

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防暴警在銅鑼灣拘捕人一。（翟睿敏攝）

【20:32】旺角：警方再在朗豪坊外拉起封鎖線，內面有數十人，警方進行大型截查。

【20:30】元朗：西鐵綫元朗站外有人疑向警員叫罵，警員截查3名男子，其後3人獲放行，其名一名男子楊先生被發出限聚令告票。楊先生表示自己當時只是向警員叫了一句「黑警」，其後就被警員發告票，他稱警員當時指已向楊等人警告多次，惟楊表示自己只是剛剛到場，覺得不合理，而且他們只有3人，認為警員做法是打壓言論自由，現時打算不交罰款並上庭抗辯。

【20:28】天后：聚集人士逐漸散去，餘下20多人駐足看展板。

【20:23】警方在Facebook專頁表示，晚上約8時，有人羣在銅鑼灣一帶叫囂及集結，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行。警方警告參與者立即停止集結及離開，並正在現場附近一帶加強巡邏及截查可疑人士，如有任何人嘗試以身試法，警方必定果斷執法。

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【20:22】銅鑼灣：警方繼續推進由東角道轉入世貿中心，再拘捕2人，其中被捕少女疑似受傷。

【20:21】旺角： 警方表示，山東街人士現正參與一場非法集結，警告盡快離開。

【20:19】旺角：警方再次舉起藍旗，並要求在場人士離開。

【20:18】銅鑼灣： 防暴警察於莎莎前疑推跌兩名少女，要求記者移至封鎖線外。

【20:15】銅鑼灣：防暴警於軒尼詩道展示藍旗並拉起封鎖線。在金佰利商場外發生衝突，至少2人被制服。

【20:15】黃大仙：現場人士為去年墮樓身亡的梁凌杰默哀一分鐘

【20:10】元朗：西鐵綫元朗站外連儂牆約數十人聚集，於唱畢《願榮光歸香港》後，在場防暴警員於連儂牆位置拉起封鎖線，開咪警告在場聚集人士違反限聚令，警告在場人士離開。

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【20:09】旺角：現場有逾百人聚集，防暴警舉藍旗。

【20:08】旺角：警方於朗豪坊外拉起封鎖線，大批市民在封鎖線內，又呼籲在場市民不要再作出煽動，舉起藍旗。在場大批市民高唱《願榮光歸香港》，並高叫口號。

【20:07】黃大仙：警方於尖沙嘴站B1出口外拉起封鎖線，截查原本於該處設街站的工會。

【20:05】黃大仙：逾百人在黃大仙廣場空地高呼反修例口號，有軍裝警在廣場外駐守，未有任何行動。

【20:04】尖沙咀：警方舉起藍旗，現場人士開始散去。警方於尖沙嘴站B1出口外拉起封鎖線，截查原本於該處設街站的工會。

【20:02】天后：港鐵站A2出口外，逾百人聚集唱《願榮光歸香港》。

【20:00】旺角：網民號召今晚到多個商場大合唱，在旺角新世紀廣場，有零星市民亮起手機燈光及播放《願榮光歸香港》，其後有市民高叫口號，商場內各樓層約數十名市民響應。

【20:00】沙田：新城市廣場聚集人士開始播起《願榮光歸香港》，參與人士亮起手機燈合唱，並高舉代表「五大訴求 缺一不可」的手勢。合唱完畢後聚集人士未有散去，仍留在現場高叫口號。

【20:00】聚集人士一同唱《願榮光歸香港》，之後叫反修例口號，也有批評「限聚令」。

【19:47】旺角：警方在砵蘭街一度開咪，警告在場人士違反限聚令，要求盡快散開，否則會發出票控。在場人士繼續高叫口號，附近有區議員擺設街站。

【19:30】沙田：新城市廣場內聚集人士不時高叫口號，商場廣播提醒市民注意避免違反限聚令。

【19:19】尖沙咀：香港酒店工會於尖沙咀彌敦道及金馬倫道交界設街站，宣傳下周六（20日）的｢罷工罷課公投反國安法｣。工會呼籲市民參與公投，形容是次公投並非只是工會革命，而是港人一同改寫歷史。

【19:15】沙田：新城市廣場約80人於商場中庭位置聚集，區議員劉穎匡、李志宏及趙柱幫到場並拉起多個有關反修例運動的易拉架，並派發單張，商場保安經溝通後未有阻止，但舉起告示提醒在場人士保持適當距離減低傳播風險。

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【19:13】旺角：防暴警於朗豪坊截查一名身穿黑衣的年輕人，並以橙色膠布拉起封鎖線。

【19:11】旺角：防暴警員在洗衣街街站旁邊駐守。

【19:10】太子：在太子站外有市民在欄杆放了一束花，有數名軍裝警員從警署步出及把花帶走；警署外的鐵欄亦被鎖鍊纏繞。

【19:00】旺角：九龍西半島連線召集人馮達浚在洗衣街大橋擺設街坊，不少途經的途人停下閱讀。警方車輛在天橋下停泊，天橋亦有防警警員在遠處視察。

有學生組織於朗豪坊外擺設街站，展示過去一年反修例相片。（梁鵬威攝）

【18:57】旺角：警方呼籲在場人士不要阻塞通道，雙方一度發生爭拗。

【18:55】灣仔：莊士敦道及灣仔道交界街站僅有少數途人聚集，警方派數名藍衣警察在附近街口位置站崗。

【18:53】旺角：有人於朗豪坊外高呼「光復香港 時代革命」及港獨口號。

【18:52】銅鑼灣：灣仔區議會主席楊雪盈於銅鑼灣E出口對出擺設街站，約10名警員於一條馬路之隔的SOGO崇光百貨出口戒備。

【18:50】旺角：洗衣街行人天橋晚上8時將有街站，現時有至少一隊防暴警員在天橋上截查身穿黑衣青年。

【18:50】太子：在太子站B及C出入口有約10名防暴警戒備，部分人持圓盾；在新世紀廣場附近的洗衣街，有4部警車戒備。

【18:44 】銅鑼灣：3架警車與10多名防暴警員於銅鑼灣廣場一期外佈防，有數名市民被截查。

【18:29】旺角：前學民思潮發言人黃子悅與學生組織「香港思流」於朗豪坊外擺設街站，展示講解過去一年反修例運動的易拉架，街站義工亦向途人派發單張，有防暴警員一度以手機攝錄街站情況。另外，有十多名防暴警員於朗豪坊外戒備，並截查部分年輕人。

【15:15】警方指參與公眾活動會增加病毒在社區傳播的風險，或違「限聚令」要求，亦有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁五年，呼籲市民勿參與任何未經批准集結，重申絕不容忍任何違法暴力行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行拘捕。

▼6.12金鐘衝突．中午▼

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▼6.12金鐘衝突．下午▼

+ 31 + 30 + 29

▼6.12衝突．中環夜晚▼