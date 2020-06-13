海洋公園重開・直播｜一號風球大雨下重開　網上預約爆滿

隨著疫情漸趨穩定，早於一月因新型冠狀病毒疫情暫停開放的海洋公園，於今日（13日）早上10時重開。熱帶風暴鸚鵡逼近本港，一號戒備信號、雷暴警告生效，海洋公園現場一度下起大雨，大批市民撐傘排隊入場，《香港01》正直播。 現時公園實行人流限制，訪客需先在網上登記預約入園日子，確實付款後才能成功入場，首日重開至下周五（26日）已經爆滿，公園網站將於下周二（16日）推出新一輪日子選項，供公眾預約月6月27日至7月24日的入場日子，有興趣人士要多加留意。

【10:00】踏正早上10點，海洋公園重開。一號戒備信號生效，現場一度下起大雨，大批市民撐傘排隊。

隨著疫情漸趨穩定，早於一月因新型冠狀病毒疫情暫停開放的海洋公園，於今日（13日）早上9時半重開。（資料圖片/李澤彤攝）

公園發言人早前公布，恢復營運首兩週公園整體客容量將減至9,000人（25%），其後會逐步提升至原來18,000 （50%）。所有入場人士均須提前憑入場門票於網上預約到訪日期，並可選擇14天內的入園日期，預約8人或以下群組到訪，園方亦推出港人優惠，在6月13日至7月31日期間可以優惠價350元購買成人入場門票，即變相七折賣票。

此外，公園內大部份機動遊戲將如期重開，當中「威威天地」內的「彈彈屋」因衛生及安全問題須關閉，而位於較偏遠的「滑浪飛船」及「越礦飛車」亦會暫停開放外，而公園會盡量安排每日不多於4項至5項機動遊戲關閉。

另外，為保障遊人及員工安全，海洋公園表示，所有訪客於公園任何範圍必需佩戴口罩，如口罩規格不適合個別機動遊戲機要求，操作員會要求訪客轉用合規格口罩，如遊玩期間丟失口罩，操作員會建議訪客購買新口罩，收益會捐贈予海洋公園保育基金，但公園不建議有人戴上俗稱「豬嘴」濾罐式口罩，擔心容易跌下做成危險。

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在場內的機動遊戲機輪候區中，職員已在排隊位置以顏色膠帶貼上「X」的方格標示，區隔每組訪客，以保持安全的社交距離，公園手機應用程式的「預約通行證」，將增加免費預約指定景點至最多6個，讓訪客預約遊玩時段，減低輪候區人群聚集，個別機動遊戲和設施客容量亦減低一半，所有劇場亦採取隔行入座措施。