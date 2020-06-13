港區國安法｜歷史學者劉智鵬撐立法　評困局：無轉好個「掣」

「港區國安法」即將經人大常委會訂立實施，有港人憂慮自由收窄，引來爭議。本身是歷史權威學者、嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬接受《香港01》專訪時表示，國安法有其重要性，儼如「城牆」抵擋外敵，「係保護自己，而唔係對付人的機制。」 惟他不諱言，港獨在一國兩制框架下不可能成事，又認為本港的困局源於1997年回歸時，港府未有從殖民英治舊制調整過渡，形容為「在『電壓』不兼容的情況下繼續『啪掣』遺禍。」 歷史不能重來，惟思前路，劉智鵬寄語港人認清本港政制的起源脈胳：「可以諗吓點樣調整對呢個群體嘅期望。」

劉智鵬表示，國安法有其重要性，儼如「城牆」抵擋外敵，「係保護自己，而唔係對付人的機制。」(黃寶瑩攝)

「（港英時代）都有個政治部」

劉智鵬是香港史專家，亦於嶺大創辦歷史系，更是倡議推動修繕本港方志史的重要推手；另一邊廂，他的政治立場則被形容為偏建制。劉認為，認識歷史有助理解時局，又以保安局局長李家超透露警方將設專責單位執行國安法為例，「好多市民知道時都呱呱嘈，但唔知原來之前（港英時代）都有個政治部」。

「最大恐懼是恐懼本身」

民間恐慌來自秘密警察或政治打壓的歷史聯想？他則引用「最大的恐懼是恐懼本身」反駁，強調因而更需認識歷史，「係咪好似印象中蘇聯KGB、東歐陣營秘密警察、希特拉秘密警察（蓋世太保），甚或睇電影太多，好似明朝東西廠咁？Could be （有此可能），可能都是在體制下的秘密部門。」但他又反問指有否人知悉美國CIA（中央情報局）工作，「無人知，但唔知唔等於無嘢。」

他又提到，縱觀歷史長河，所有國家均設類似部門，因國家安全相當重要，「人類歷史話畀你知，如果巨大敵人已經來到自己國家門口，就已經太遲，無得玩。」劉智鵬認為，必須在敵人遙遙來臨前，設立城牆防禦，「可以諗成係保護自己的機制，又好似你屋企鐵閘，不是對付屋內人」。

今年5月28日，全國人大表決通過授權人大常委會制定「港版國安法」。（美聯社）

與中央關係屬內政問題

有人認為本港與邁向民主路背道而馳，他則不完全同意，因本港政制已有一國兩制的前設及框架，「考慮政制發展時，究竟同中央關係點呢？我們並非獨立個體，根本不是外交問題，係內政問題，地方政府可以做到甚麼呢？」他又指，有部分民間討論流於發洩式，並不能對事件「增值」。

劉又直言港獨不可行，並以子公司作喻，認為其先天角色性質，根本難以脫離母公司體制，「無可能自己獨立成一間公司，根本day 1（首天）就唔係咁發生。」他又指，倘自己是子公司成員，會致力在既定框架中尋求自主，「我會盡最大努力令阿媽唔好理我哋，但繼續『磅水』」，或賺錢有得分，繼續安定繁榮，其實咁樣係最理想。」

歷史推進離不開政權更迭，劉則再三強調，本港沒可能獨立，「母公司咪直接關你門囉！」被問到如何疏導反抗情緒，他認為安穩民心是政府責任，革命、反政府、反建制思潮只是一部分，政府官員是人民代理人，需真正知道民眾心中所想，亦要多角度、多渠道分享施政理念及訊息，惟港府予人漠視民間疾苦印象，他指倘從公帑投放而論，並非如此，「但就偏偏畀人感覺你不關心。」

拒入官場獻計：只會訂定棺材收山

劉智鵬擁多項公職，亦是副校長級學者，可有意思走入官場革新？他聞言後斬釘截鐵：「完全有意拒絕佢」，又搖頭笑謂，根據歷史經驗，已預想到其「下場」，「咁樣的人走入去，只會係訂定棺材，準備收山」。

此話何解？「唔係可以做到嘢地方，除非體制上有重大轉變。」劉不諱言，本港體制「騎呢」，仍然沿用英屬領土模式，管治特區是怪異舉措。於他眼中，今日香港最大難題的起源，是由於97回歸時「啪掣」有誤所致：「旅行都帶個Adapter（轉插器） 啦，電壓唔同，無可能亂啪落去，但我們就咁啪左落去，問題就慢慢呈現。」

港府已錯失調整「掣」良機

劉智鵬認為，移交主權之際本可無縫過渡，亦不必原封不動，「就算講好係直通車，車卡、裝修可換，硬變軟座都得。」惟現已錯失良機，帶來不少窘態，他以教育局局長楊潤雄近日發信向學界表明，不應在校園內唱帶有政治訊息的歌曲作政治表態為例，「當時推出來就無人會出聲，因為換咗一國兩制。但依家大家就會話，你以前唔郁，點解依家要，期望會有落差。」

「呢個就係教訓。」劉指，雖然本港未可回到過去重新「啪掣」，但亦對未來有所啟示，他直言不希望看見港人被迫調整期望的局面，「你老細叫唔准咁諗，就要屈服，我就最唔想係咁。」

「攬炒論」甚囂塵上，可會「爆炸」？他則指，全世界社會均有此類想法，亦沒可能所有人均向政府「拍手掌」，「要諗辦法處理，國安也是重要架構，是必須有的。」