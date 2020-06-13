新冠肺炎・最新｜瀝源邨祿泉樓群組再多一人初步確診　為35歲男子

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情未止，昨天（12日）再有一宗與本地個案相關個案，令本港累計個案增至1,109宗，無本地感染個案日數維持七日「斷纜」，又要重新計算。

今日（13日）瀝源邨祿泉樓群組再多一人初步確診，為35歲男子，入住威爾斯親王醫院。

關閉四個多月、獲得政府注資54億元挽救的海洋公園，今日（13日）早上重開 ，9,000張門券一早售罄。

【10:35】據了解，威爾斯親王醫院新增一宗初步確診個案，患者是35歲男子，居於瀝源邨祿泉樓。他在6月4日入院，接受鼻拭子及唾液檢測曾經呈陰性，最後經氣管鏡檢查發現呈陽性。氣管鏡檢查包括抽取液體或分泌物以作化驗。

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