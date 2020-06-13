6.12一周年｜鄺星宇涉觀塘持刀傷人　涉三罪被捕　警檢獲「偉哥」

反修例事件6.12一周年，有網民號召多區聚集並舉行相關圖片展覽。在觀塘同仁街，一名27歲男子叫囂並持刀襲擊現場人士，及後被警方以傷人罪拘捕。消息指，該施襲者為民建聯前社區幹事鄺星宇。 警方表示，在被捕的27歲姓鄺男子身上檢獲一個刀盒及兩粒半懷疑第一部毒藥，經初步調查，姓鄺男子涉嫌傷人、襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）及管有第一部毒藥被捕。據了解是兩粒半壯陽藥威而鋼（偉哥）。案件交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。

觀塘青年被刺傷案，據悉現場被捕者為民建聯前社區幹事鄺星宇。（鄺星宇FB圖片）

警方指，昨晚上9時許，觀塘同仁街一帶有人聚集，一名27歲姓鄺男子疑因政見問題與人爭執，並突然持一把長約19厘米長的生果刀，襲擊現場一名40歲姓馮男子，另一名21歲姓馬男子企圖制止期間受傷，兩名被襲擊男子均手受傷。21歲男子清醒，被送往聯合醫院治理。

警方接報到場，在施襲的姓鄺男子身上，檢獲一個刀盒及兩粒半懷疑第一部毒藥，為威而鋼（俗稱「偉哥」），在地上檢獲一把生果刀，經初步調查，姓鄺男子涉嫌傷人、襲擊致造成實際身體傷害及管有第一部毒藥被捕，案件交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。

壯陽藥威而鋼，是第一部毒藥，需要醫生處方。