新冠疫情打擊無得擺攤　學生創業網上校內銷售殺出重圍

新冠疫情持續，不少社交生活、日常模式都要改變一下。由JAHK青年成就香港部「學生營商體驗計劃」的展銷會也因而取消，其中兩間參加的中學團隊便變招，一間成功透過網站行賣出七成產品，另一間則在校內展覽中力挽狂瀾，達到不錯的成績。

JAHK青年成就香港部「學生營商體驗計劃」已經是第17年舉行。(麥凱茵攝)

由JAHK青年成就香港部「學生營商體驗計劃」每年均會在12月中舉辦大型市集，但今年礙於疫情關係而取消，參加的團隊於是便各出奇謀，突破困難。

路德會呂祥光中學的「Hygge」，他們到過弱能人士院舍探訪後，以院友的畫像設計出鎖匙扣，另製成棋盤遊戲宣傳「共融」理念。負責行銷的温子聰同學表示，受到疫情影響於是只能夠在網上銷售產品，幸好反應不錯，仍有預期的七成銷售；棋盤遊戲賣了50多盒，鎖匙扣則售出40多套。

路德會呂祥光中學的「Hygge」則與弱能人士院舍合作，計劃出棋盤遊戲及鎖匙扣，宣傳共融理念。(麥凱茵攝)

團隊的CEO盧珂珂表示，網站除了出售產品外，也加入關於弱勢社群的資訊，「其實佢哋就係我哋身邊，有時歧視係因為對佢哋唔了解。」

而藍田聖保祿中學的「Flipping fish」，他們以鹹魚翻生作主題，勉勵港人在逆境下追夢。雖然團隊同樣改在網上出售商品，又在社交平台作宣傳，不過大部分仍要靠校內銷售，至今一共賣出六成產品。

青年成就香港部主席盧永仁表示，今年無法進行市集，所以向學生提供每周的網上「營商升級錦囊」，讓他們學習在網上開拓客源。早前復活節的快閃網上市集，便有逾8,000名人士的關注及支持。