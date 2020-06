6.12一周年｜鄺星宇刀襲記者途人　記協強烈譴責　促請警方徹查

記協發表聲明,譴責於昨晚6.12一周年有人在觀塘襲擊記者的暴力行為,促請警方徹查。記協批評警方昨晚在旺角擴大封鎖線範圍並驅趕記者,導致傳媒無法全面採訪。

6.12一周年晚上11時許,警方在旺角朗豪坊外大規模截查路人。(梁鵬威攝)

記協表示,昨晚(12日)9時許有人在觀塘同仁街聚集,期間一名男子在旁叫囂及持刀襲擊現場人士,並衝向一名正在進行直播工作的記者企圖施襲。記者用作直播的手機跌到地上,相機帶亦損壞。記協強烈譴責兇徒的暴力行為,並促請警方徹查事件及其行兇動機。

6.12一周年晚上9時許,一名男子在觀塘被持刀男子襲擊,傷者手部受傷,清醒送院。(孔繁栩攝)

記協又表示,警方昨晚在旺角朗豪坊、雅蘭中心外截查大批在場人士,其後不斷擴大封鎖線範圍,由山東街驅趕在場記者至亞皆老街一帶,導致傳媒無法全面採訪警方執法。期間有防暴警員故意走向外籍記者的鏡頭前,多次叫喊「Black Lives Matter 」和「 I Can't Breathe 」 等口號,又稱 「There is not America」(這裏不是美國)。

記協認為,上述封鎖安排完全違反5月21日警方高層與新聞組織會面的承諾,包括尊重新聞自由、指示各級指揮官配合傳媒採訪、確保有合理的拍攝距離等。記協表示遺憾及失望,要求警方解釋上述防暴警員向傳媒高喊美國反警暴口號的原因、行為是否恰當,並促請警方高層關注問題。