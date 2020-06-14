新冠肺炎・最新｜消息：今日無新增本地個案 　將不設疫情記者會

本港新冠肺炎疫情未止，昨天（13日）新增一宗與本地個案相關個案，本港累計個案增至1,110宗。該名確診患者為35歲男子，居於沙田瀝源邨祿泉樓，與群組首名確診女患者為鄰，該幢大廈已有九人確診。 政府專家顧問員之一、港大微生物學系講座教授袁國勇，以及環境局副局長謝展寰昨天下午到祿泉樓視察。袁國勇表示，從最新確診病人發現病毒深入肺部，不排除出現空氣傳播。

【14:25】據了解，今天無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。

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新冠肺炎｜袁國勇：祿泉樓或有空氣傳播 當局懷疑渠管有微細裂痕

新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓首病人33歲男鄰居確診 全幢九人染疫

【08:00】紅十字會輸血服務中心總監李卓廣表示，疫情下今年2月的捐血量連日持續跌穿300袋關口，最嚴峻時，中心的血庫存量僅足以使用三至四天。而現時中心的捐血量，已回升至以往的七成。

另外，有10名新型肺炎康復者捐贈了血漿，中心共收集得32包血，五名患者已接受血清治療。李卓廣稱，「聽講佢哋體內含菌量跌咗好多，差唔多無晒，都覺得有鼓舞作用。」

新冠肺炎｜10康復者捐血漿予治療 紅十字會輸血中心：有鼓舞作用

▼沙田瀝源邨群組爆發▼