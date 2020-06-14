據悉商經局本月29日與泰國政府開會　商港人赴泰免強制隔離措施

亞洲地區新冠肺炎疫情趨向穩定，泰國政府擬放寬入境限制，向抗疫有成的國家或地區簽署「旅遊安全圈」互惠協議，毋須強制隔離或自我隔離，當中目標國家或地區包含中國、香港及澳門等。據了解，泰國政府將於本月29日，與商經局開會商討有關事宜。 本港旅遊業界對相關措施表示歡迎，但東瀛遊執行董事禤國全表示，現時核酸檢測動輒逾千元，或令旅客卻步，無助鼓勵港人赴泰。旅遊業界立法會議員姚思榮認為，旅行社會替團友規劃行程及安排膳食，有助避免團友接觸外界而受感染，而「旅遊安全圈」長遠亦可擴大至東南亞不同國家。

泰國政府擬放寬入境限制，向抗疫有成的國家或地區簽署「旅遊安全圈」互惠協議，毋須強制隔離或自我隔離。（Getty）

▼新冠肺炎下泰國市況▼

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現時部份航空公司都有提供赴泰國曼谷機票，以7月初乘坐經濟客位出發為例，埃塞俄比亞航空機票1576元起、國泰2710元起，港航3340元起，惟泰航暫未有提供往返機票。

禤國全：核酸檢測過貴或令人卻步

至於旅行社方面，東瀛遊網頁顯示，9月份有旅行團到泰國曼谷，東瀛遊執行董事禤國全回覆查詢表示，由於現時公司仍然照常運作，故會網上仍會顯示赴泰旅行團，但最終能否成行，仍要按照政策而定。

禤國全又指，即使泰國擬免港人強制檢疫，但不排除市民需要先作核酸檢測，並手持證明文件才能入境，但坊間提供的檢測費用昂貴，收費以千元起跳，或會令大家卻步。

食物及衞生局曾指出，港府正研究與內地及澳門互認的健康碼系統，初步構想是讓申請者接受核酸測試，有效期為七天。禤國全認為，若要套用有關做法至外地，或會有一定難度。他解釋，連計做檢測、取報告的日數，真正能外出的日數或只得數日，「去兩、三日旅行，例如廣東省等，檢測已經要二千蚊，真係好難搵人去。」他認為，若幫助旅遊業，或要先改善核酸檢測的方便性、價錢及有效期。

康泰旅行社回覆指，現階段只可期望政府積極研究，及加速進行。

陳張樂怡：盼恢復其他東南亞地區旅遊業

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，據悉港府將於本月內與泰國政府磋商有關事宜，兩地有望建立旅遊氣泡，重啟旅遊業。業界並且希望香港和南韓、日本、越南、台灣等地之間的旅遊業務隨後亦可以陸續恢復。

據了解，商經局本月29日會與泰國當局開會，商討「旅遊泡泡」措施，令港人出行到泰國時，毋須強制檢疫隔離。

泰國5月17日起實行第二階段「鬆綁」措施，重新開放商場、大型零售批發店、大廈內的飲食店等。圖為5月17日泰國曼谷Siam Paragon外排隊等待入內的消費者。（AP）

姚思榮：旅行團規劃行程降低感染風險

港府早前延長第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》至9月18日，旅遊業界立法會議員姚思榮表示，如果港府和泰國達成共識，港府同樣可以解除對泰國來人士強制檢疫要求，長遠可以放寬旅行團來往泰國及香港，但要確保兩地互認核酸檢驗結果，統一標準，同時要降低收費，否則無助鼓勵市民外遊。

姚又指出，在疫情持續下，從泰國回港人士可能仍具有一定風險，認為港府可以率先讓旅行社帶團，因旅行社會規劃行程、安排用膳、消毒旅遊車等，可以減少團友與外界接觸，避免受到感染，長遠而言，東南亞其他地區亦可以仿效，進一步擴大「旅遊安全圈」地區。