【消委會】KFC一款新地大腸菌群超標　麥當勞草莓新地含防腐劑

消委會今日（15日）出版的《選擇》月刊公布29款雪糕測試結果，樣本在今年1月至4月從超市、百貨公司、甜品店、雪糕專門店、食肆等地方搜集，進行了安全、微生物和營養素含量的測試。當中發現阿波羅Appolo一款薄荷朱古力特級雪糕含菌量總量超標，另外肯德基KFC一款特選牛乳朱古力曲奇新地亦被測出大腸菌群含量超標，衛生狀況欠理想。 另外，消委會在麥當勞的朱古力脆皮草莓新地找到防腐劑山梨酸，含量為每公斤57毫克，每克總含菌量也有3.2萬個，僅次於阿波羅產品樣本。

▼消委會29款雪糕脂肪及糖含量▼

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根據《冰凍甜點規例》的規定，任何供出售的冰凍甜點，總含菌量每克不可多於50,000個細菌，大腸菌含量則為每克不可多於100個大腸菌群。前者是一個衛生素質的指標，後者含量則反映衛生素質。

消委會在葵涌葵芳邨商場阿波羅所購買的一款非預先包裝薄荷朱古力特級雪糕，發現總含菌量為每克58,000個細菌，超出上限16%；而於葵涌榮芳路9號恒景商場KFC所購一款非預先包裝的特選牛乳朱古力曲奇新地大腸菌群含量為每克含280個菌群，分別超過上述標準，顯示產品的衛生情況欠理想。

不過消委會測試亦指，這並不表示食用這些雪糕會引起食物中毒。雪糕和冰凍甜點由製造到售賣涉及多個工序、運輸、儲存溫度、處理食物的工具和機器的潔淨度等情況，都會影響最終售賣給消費者的微生物含量。以上樣本已經交轉給食安中心跟進，其中KFC回應消委會指，涉及售賣大腸菌群超標雪糕的分店已經停售該款產品，並已經進行徹底的清潔劑消毒；而「阿波羅」生產商則認為測試結果不准確，認為出廠時測試結果符合標準，惟其他過程出現問題導致。

肯德基：有關分店已停售所有新地

消委會引述KFC肯德基表示非常關注是次個別事宜，並派出專責團隊全面跟進，除即時於有關分店停售所有新地，更委託獨立檢測認可機構為全線分店進行新地測試，結果全線符合品質要求。生產商亦表示已全面審視及檢討現有清潔及消毒程序，並積極研究引入更嚴謹的品質監控措施，同時亦加強餐廳管理團隊及員工有關清潔及消毒培訓，確保食品品質及安全。

麥當勞則稱，該款草莓新地中的山梨酸含量來自士多啤梨糖漿而非新地，而相關的山梨酸含量亦符合香港法例規定。公司指一向嚴格遵守食品安全法例標準，並有嚴謹的供應商管理系統，委託國際認可獨立檢測認可機構定期進行獨立測試，過去近6年已對超過1,413種食材包括新地進行包括微生物含量等測試，全部測試結果滿意。