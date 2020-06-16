YouTube觀察 | 選舉近建制議員激活頻道　這個泛民議員收視第一

影像時代，政治人物紛紛利用影片傳播政治理念，亦記錄工作情況以顯示自己有兌現選舉承諾，YouTube是一個重要平台。 距離立法會選舉尚餘數月，一眾現任立法會議員的YouTube頻道陸續被「激活」。《香港01》統計發現，不少現任議員的YouTube頻道在今年3、4月間開始變得活躍，當中建制民建聯李慧琼、鄭泳舜及柯創盛原已沉寂的頻道，一同在今3月重新開始發佈新片；工聯會麥美娟及郭偉強則同時於今年4月開始更頻繁推出影片。 整體比較，建制影片數量比泛民多，惟觀看量則由泛民領先。民主黨鄺俊宇頻道收視冠絕其他現任議員，民建聯葛珮帆發佈影片數量超過其他員，但收視僅排第二、比鄺俊宇少一半。

記者翻查發現，37名現任立法會直選及超區議員中，29人有開設YouTube頻道（只包括以自己名義開設的頻道），而當中只有24個頻道（14個建制、10個泛民）近期仍然活躍。而統計上述頻道去年12月至今年5月20日的公開數據，發現隨着選舉逼近，不少現任議員的YouTube頻道在今年3、4月間明顯變得活躍，令3月影片總數增至270部，較2月的127部增加一倍。當中建制推出更多影片，達635部，泛民僅有315部。

建制3、4月同步「激活」YouTube

值得留意的是，建制方面，出現同一黨派議員同一時間「激活」頻道的情況，如民建聯李慧琼、鄭泳舜及柯創盛的頻道，早前均已沉寂一段長時間，一同在今3月重新開始發佈新片，其中李慧琼、鄭泳舜在3月分別發佈多達46及50部影片，平均每天一部以上；其後在月稍有回落。

工聯會麥美娟及郭偉強則同時於今年4月在YouTube上變得活躍，當月分別都發佈十多部影片，不過兩者的收視卻相差甚遠，麥每部影片的平均觀看次數約260次，而郭的平均觀看次數就多達1.6萬。

郭今年3月才設立名為「郭偉強的自強宣言」的頻道，4月開始發影片，當月一部「郭偉强鬧爆：黃碧雲你俾啲修養啦！」的議會錄影片段有多達6.8萬人次觀看，而內會風波後，他推出的自白影片「全港獨家！ 郭偉强內會之亂後首度開腔！」，亦收得5.7萬次觀看。

泛民頻道影片少 觀看量更高

另一邊廂，泛民頻道雖然也普遍於今年3月起推出更多影片，但除了民主黨鄺俊宇、人民力量陳志全外，其他議員普遍較少發佈影片。然而，泛民YouTube頻道影片雖較建制少，影片收視卻比建制高：泛民每部影片平均有2.7萬人次觀看，建制影片平均5,800人次觀看；泛民總觀看次數達860萬，建制則只有360多萬。

鄺俊宇收視第一 葛珮帆出片最多

個別議員中，民主黨鄺俊宇頻道收視冠絕其他現任直選及超區議員，在去年12月至今年5月20日期間發佈的103部影片一共錄得798萬人次觀看，影片平均觀看次數高達7.7萬。鄺俊宇的頻道去年6月14日設立，早期影片多是其在反修例衝突現場的錄影，如其應付警員搜身的過程、去年6.12衝突期間其在警員和示威者之間作調停等片段。

其後鄺偶爾會開Live，但要到今年1月才開始更頻繁出片，至3月更幾乎每天都推出影片，內容包括個人talk show（談話節目）、議會發言、媒體訪問等，並會為影片設計封面。而當中最受歡迎的主要是其在立法會中的發言剪輯，如前三的「鄺仔喝收聲！全部建制派收晒聲！」、「點解蔣麗芸猛烈點頭？鄺仔講中了什麼？」及「一氣呵成！鬧足林鄭十五分鐘！」，均錄得30多萬人次觀看。

觀看量僅次於鄺俊宇的，是民建聯葛珮帆，統計期內頻道合共有310多萬人次觀看，平均每部影片有1.7萬人次觀看。葛珮帆的頻道一直較其他議員活躍，統計期內發佈超過180部影片，超過其他現任議員，平均每月30部，並可見其於2月起出片數有所增加。