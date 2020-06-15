黎智英等15泛民人士案．直播　西九法院再訊　料將正式轉區院審

壹傳媒創辦人黎智英與李柱銘、李卓人等15名泛民人士，被指參與去年8至10月三次反修例運動，被控煽惑他人等罪名，案件今午（15日）於西九龍法院再提訊，控方上次提堂時透露，需要準備文件以轉介眾人的案件到區域法院審訊，各被告准以1千元保釋，各被告今亦須到法庭應訊。

【13:57】陳皓桓與「長毛」梁國雄與吳文遠等到法庭。黎智英亦相約時間到達，大批記者擁前，場面一度混亂。黎與李卓人及梁耀忠等多名同人士會合後，停留在法院門外，遭大批記者包圍，暫未有發言。

【13:45】香港政研會、DQ行動組、愛國護港101等團體在法院外拉起橫額，每當有被告到庭便大罵：「漢奸！」另一邊廂，民主派的劉慧卿等人，亦有拉寫有「捍衛香港集會遊行自由」的橫額，並不時叫起「爭取真普選」等口號。現場亦有多名軍裝警員駐守，並不時有廣播提醒市民不要多過8人聚集。

15名被告包括：黎智英、李柱銘、楊森、何俊仁、單仲偕、梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭、區諾軒、吳文遠、黃浩銘、蔡耀昌以及陳皓桓等。他們分4案，被控於去年8月18日及10月1日期間，多次參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與中環終審法院外的未經批准遊行等。

案件編號：WKCC 957,1264-6/2020