「岳」少年襲警後涉拒捕　裁判官上午聽畢證供　下午即裁定罪成

身穿印有「岳」字上衣的19歲少年，去年9月修例運動期間，在北角用棍襲擊警員後被指拒捕，期間曾出現激烈糾纏，警員指少年不但嘗試爬圍板，又曾伸手搶警棍，至被拉跌亦不鬆手。控方今早舉證完畢，少年未有自辯及傳召辯方證人，裁判官下午即作裁決，裁定少年拒捕罪成。裁判官先為被告索取背景及勞教中心報告再作判刑，案件押後至本月30日，被告即時還柙。

被告陳以晉承認襲警及藏有攻擊性武器，但卻否認拒捕罪名。(資料圖片)

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被告陳以晉（19歲，IVE學生）被控一項襲警罪、一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，及一項拒捕罪。他早前已承認襲擊一名督察及管有一支伸縮鋁棒兩罪，但否認抗拒警員莫淯麟。

涉案警員莫淯麟供稱，當晚近10時半有一群人跑去七海商業中心後巷，他跟隨時見被告由中心門口迎面跑來，被身後有兩名警員在追捕中。他見被告嘗試爬向圍板，期間又推跌阻止他的高級警司林鴻釧。莫認為被告襲警並且強橫反抗，隨即用警棍毆打其下肢一下。

莫及後制服被告時，他仍繼續反抗，莫曾從後箍被告頸，被告則伸手搶莫拿著的長警棍，警方欲上手銬時被告仍有掙扎、不理警告，莫繼而取出胡椒噴霧兩次噴向被告的口鼻，但依舊無效。

案件編號：ESCC2146/2019