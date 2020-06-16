限聚令・最新｜周五起放寬限聚令及食肆人數　陳肇始將公布詳情

本港新冠肺炎疫情未言完全緩和，衞生署衞生防護中心昨日公布，正調查3宗新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，涉及兩女一男病人，年齡介乎10歲至47歲，全部曾於潛伏期身處印尼、俄羅斯，當中一對母子家住愉景灣畔峰觀柏樓，二人現於瑪嘉烈醫院留醫。至今本港個案累計1 113宗（包括1 112宗確診個案和一宗疑似個案）。 特首林鄭月娥於行政會議前見記者，預告由於疫情穩定，食物及衞生局局長陳肇始將於下午召開記者會，交代放寬限聚令安排。

據了解，政府決定撤銷食肆每枱人數限制。（資料圖片／蔡正邦攝）

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【14:39】今日沒有新增本地新冠肺炎個案，衞生署下午不設疫情記者會。

【13:00】消息人士透露，政府決定放寛限聚令，由本周五（19日）起，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人；卡拉OK房、派對房間及健身中心等其他表列處所，上限人數由8人提高至16人；食肆每枱人數則不設限制。另外，酒吧、夜總會的群組人數上限由現時4人放寬至8人。

新冠肺炎｜消息：限聚令放寬至上限50人 食肆每枱不限人數

特首林鄭月娥今早預告，會放寬限聚令，以便振興經濟。（李澤彤攝）

【10:23】林鄭指4名專家意見不一，例如有專家提出不應一次過放寬所有限聚措施。

【10:15】林鄭指現時限制8人共聚，形容是抗疫重要措施，但需考慮公共衛生、經濟、市民容忍度，又指外國多個城市開放後有再爆發的情況。

【10:00】她預告，會逐步放寬社交距離措施，包括6月18日到期的限聚令，形容疫情漸趨穩定，趨向放寬。

【09:56】林鄭稱，今午將會公布最新失業率，預告失業率會上升，又指因失業領取綜援個案升幅開始放緩至1.8萬人，升幅只有1.4%，預料不會如2003年沙士般差。

【09:50】特首林鄭月娥於行政會議前見傳媒，她表示有25.6萬名合資格僱主可申請保就業計劃，有66%僱主提出申請。現時已處理近6萬名僱主申請，批出114億元資助，平均每名僱員獲2.32萬元，相當於上限86%。她指會盡快11萬名僱主以及其他自僱人士的申請，以及公布領取補貼公司名單、受惠僱員人數、領取補貼金額，首批將於下周公布，日後會每周公布一次；另外保就業計劃代理人會抽查申請人，同時準備第二期計劃。

衞生署衞生防護中心昨日公布，正調查3宗新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中一對母子家住愉景灣畔峰觀柏樓。（資料圖片）

【08:00】截至周二（16日）上午8時，全國確診病例84,788宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例3宗，治癒病例79,917宗，累計境外輸入1,837宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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