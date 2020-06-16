修例風波一周年｜收1844宗投訴　警方︰範本形式造成大量投訴現象

反修例風波至今一年。警方今日（16日）出席監警會會議時指，截至6月5日，共接獲1,844宗投訴，來自8,120人，當中約32.6%屬須匯報投訴、601宗，來自647名投訴人。至於須知會投訴有1,243宗來自7,473人。 投訴及內部調查科總警司麥衞文指，超過一半須知會投訴是由7名「慣性投訴人」作出，共涉663宗，並指有57%、即4,301人，是以範本形式就12宗事件投訴，「有人提供樣本，發動網民就同一事年作出一式一樣嘅投訴，造成大量投訴現象」，她指對投訴科調查造成困難。

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「毆打」及「濫用職權」投訴增

警方數字顯示，今年首5個月共接獲495宗須匯報投訴，較去年同期減14%。最多投訴涉及「疏忽職守」有213宗，其次是「行為不當／態度欠佳／粗言穢語」有174宗，兩類投訴佔整體的78%。另外有67宗投訴涉及「毆打」，較去年同期的52宗增約29%。錄得升幅的投訴亦包括「濫用職權」有30宗，較去年同期的10宗多近兩倍，涉「恐嚇」有7宗，去年同期有4宗。至於涉「捏造證據」有4宗，減少約43%。

今年增85宗投訴涉反修例

今年首5月的495宗須匯報投訴，當中有85宗涉及反修例公眾活動。截至6月5日，由反修例衍生的投訴有1,884宗，來自8,120名投訴人。當中屬有601宗屬須匯報投訴，涉及647名投訴人，共涉及945項指控，主要是「行為不當」、「疏忽職守」，分別有292宗及229宗，「毆打」、「不禮貌」，分別有115宗及114宗。餘下包括「濫用職權」、「粗言穢語」、「粗魯無禮」、「恐嚇」及「捏造證據」，分別有98宗、39宗、33宗、20宗及5宗。

須匯報投訴中逾兩成投訴人撤回

警方指，須匯報投訴有647名投訴人，目前已聯絡了510名投訴人，當中173人選擇全面調查，83人暫尚有案在身，有144人選擇撤回投訴，8人選擇透過簡便方式解決，50人未決定以什麼方法處理投訴，有52人分類為無法追查，有134人未有回覆，餘下3人會繼續聯絡。

至於須知會投訴，有1,243宗涉及7,473名投訴人，警方已聯絡當中的1,440人，其餘人未有回應，322名投訴人無留底有效聯絡方法，有284人會繼續聯絡。

「複製網上一啲樣板作出投訴」

投訴及內部調查科總警司麥衞文主動提到，非當事人作出的投訴會被歸納為須知會投訴，1,243宗須知會投訴中，超過一半是由7名「慣性投訴人」作出，共涉663宗，其中2人分別作出約180宗投訴，「即係話有一班人就住唔同事件係不斷去投訴，另外我哋發現有人提供樣本，發動網民就同一事年作出一式一樣嘅投訴，造成大量投訴現象。」7,473名投訴人當中57%即4,301人，是以範本形式就12宗事件投訴。

她續指，「由於佢哋唔係事件嘅當事人，只係就住媒體報道、網上資料啦，或者複製網上一啲樣板作出投訴，佢哋甚至連事件嘅時間、日期、地點都提供唔到。因此呢，亦都增加投訴科調查困難。」她指，有超過70%投訴人未有回覆。