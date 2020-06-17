新冠肺炎・最新｜今日新增8宗輸入個案　均由菲律賓巴基斯坦返港

新型肺炎疫情放緩，本港累計確診個案達1,112宗，最新確診者屬輸入個案，瀝源邨祿泉樓群組暫未見繼續擴大。今日（17日）無新增本地確診個案，是連續四日無本地個案，當局不設疫情記者會。衞生防護中心公布，今日一共新增八宗確診個案，悉數由菲律賓及巴基斯坦來港，累計增至1,121宗。 限聚令將在本周五（19日）起放寬，群組聚集人數上限由現時8人，增至50人。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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【19:05】據了解，政府曾就限聚令事宜與抗疫專家開會，會議上至少有兩名專家建議撤銷限聚令，惟建議最終未獲政府採納。食物及衞生局局長陳肇始今日解釋，因公眾地方難管理，無法為全部人探熱，故在人數上設限。

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【19:00】新冠肺炎疫情下，本地多間公司自行生產口罩，九巴今日表示，由6月25日起，乘客購買或延長一張九巴月票，均可免費獲贈九巴自家生產的三層外科成人口罩一盒，每盒共30個。

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【18:46】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，新增8宗確診個案，至今本港個案累計1,121宗（包括1,120宗確診個案和一宗疑似個案）。8宗個案為兩男六女，年齡介乎4至70歲，全部曾於潛伏期身處外地，全部昨日（16日）返港，二人之前居於菲律賓，六人在過去一段時間在巴基斯坦。

【18:37】政府今日公布，已安排兩班特別航班，接載滯留印度的香港居民回港，共接載約280名乘客，費用由乘客支付。兩班航班暫定最早將於6月18日及20日分別從班加羅爾及欽奈出發回港。

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【18:00】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時共有兩名確診病人出院（個案編號︰1057及1079），至今共有1,071名確診或疑似病人康復出院。現時共有38名確診病人分別於八間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：595、1084和1100），一人情況嚴重（個案編號：1092），其餘34人情況穩定。

【16:48】消息指，今日至少增7宗新型肺炎輸入個案。

【14:58】台灣放寬入境強制檢疫期限，包括香港、澳門等中低風險地區商務人士，如有核酸檢測證明，下周一（22日）入境台灣，可縮短檢疫期至五日及七日。

【14:50】據了解，今天連續第四日無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。

【08:00】截至周三（17日）上午8時，全國確診病例84,833宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例4宗，治癒病例79,924宗，累計境外輸入1,845宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。