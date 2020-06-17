粉嶺陳朱素華中學昨有跨境生發燒　無過境無返校　今日80多人缺席

新冠肺炎疫情近日有所緩和，中三至中五級跨境學生亦於本周一（15日）復課。惟昨日（16日）網上流傳位於粉嶺的宣道會陳朱素華紀念中學有跨境學生發燒。 校方今日（17日）凌晨發通告澄清，指6月16日早上當日共有五位中三及一位中五跨境學生致電回校請假，其中三人報稱發燒。但強調，所有回校的師生沒有發燒、早退或須送院個案，使用輪椅的涉事學生沒有發燒，僅因身體不適需使用輪椅並在放學時間如常離校。 《香港01》就事件向校方查詢，副校長呂健良稱今日全校有約80多名學生缺席，當中約20名學生因病未能返校上課，其餘則是家長憂慮疫情未有安排子女上學。呂指，已告知教育局並會持續更進缺席情況。

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今日80多人缺席 當中約60人因家長擔憂疫情

宣道會陳朱素華紀念中學副校長呂健良表示，今日全校約有80多名學生缺席，當中約20名學生是因病缺席、有5名是昨日致電回校請假的中三跨境學生，而昨日1名中五跨境學生今日則康復並已返校。呂健良稱，其餘不是因病缺席的學生，今日未有返校上課，原因為家長擔憂疫情狀況，故選擇子女留家。

他表示，已將情況告知教育局，稍後校方老師亦會聯絡所有缺席學生的家長，了解缺席原因，並持續更進他們的情況。同時，校方亦會加強清潔消毒，以保障師生。

Facebook專頁「北區中學生陣線」昨日發帖稱，獲悉宣道會陳朱素華紀念中學有多名跨境學生發燒，其中一位學生進入校門時被檢測體溫偏高，惟再次量度體溫回復正常被允許繼續上課，最終證實發燒。北區區議員林淑菁其後亦在Facebook專頁，引述涉事學校的家長義工組稱，約有五至六名跨境學生發燒。

事件引起校內恐慌以及當區居民關注，多名北區區議員及北區中學生陣線，要求教育局及學校盡快交代事件、全面消毒校園並立即停課改以視像教學，以保障學生安全。

校方今日凌晨發通告澄清，有6名跨境學生致電回校請假，當中3人報稱發燒。惟所有回校的師生均無出現發燒、早退及嚴重不適等。（宣道會陳朱素華紀念中學通告）

校方今日凌晨就事件發通告，提及接獲學生及教師通知並關注該校跨境學生的健康狀況。通告續指，校內共有22名中三至中五跨境學生，由本周一起經福田／落馬洲支線口岸乘搭校巴直接往返港方管制站及學校。

而6月16日早上，共有五名中三及一名中五跨境學生致電回校請假，其中三人報稱發燒；所有回校師生則無出現任何發燒、早退、嚴重不適或須送院個案，雖然曾有學生因身體不適一度使用輪椅，但多次探熱均無發燒，且放學時段不適症狀亦已減退如常離校。

當日晚上，校方亦有跟進缺席學生健康狀況，至深夜時分亦無接獲任何學生確診或確診人士密切接觸者報告。

粉嶺陳朱素華中學。（Wikipedia / Exploringlife）

校方又指，已安排在相關課室進行1:49消毒清潔，並一直嚴格遵從教育局及衞生防護中心的指引，每天會以紅外線體溫檢測為師生量度體溫，以確保發燒者不會進入校園，又早於4月21日安排已安排於禮堂、課室、教員室等地點噴塗納米抗病毒消毒劑，透過光觸媒技術形成抗菌保護膜，保障師生健康。

通告文末提及，明白任何防護工作均不能達致百分百的保障，故就上述學生缺席情況，會諮詢教育局及衞生防護中心的專業意見，以更完善學校的預防及跟進措施。