反修例｜逾百大專及中小學教職員被捕　暫無人被取消註冊資格

修例風波從去年起引發連串示威遊行，亦有不少人士被捕。教育局指，在去年的社會事件中，約有10名及100名專上院校及中小學教職員被捕。不過就已經審結的案件中，暫時沒有被取消註冊的個案。

10名專上院校、100名中小學教職員被捕

教育局指，從去年6月至今年5月，分別約有10名及100名專上院校及中小學教職員被捕。若被捕的註冊教師及後被起訴，無論是否被定罪，教育局會按一貫機制，根據法庭文件和所掌握的資料，審視教師是否涉及失德行為和檢視其教師註冊資格；若被捕的教師沒有被起訴，但教育局接獲有關教師專業操守的投訴或資料，亦會按既有機制處理。不過教育局指正在依程序跟進，暫無被取消註冊的個案。

2000專上學生、1600未成年人被捕

而被捕的學生數字，教育局則表示，截至5月，約有2,000名為專上院校學生，1,600名為18歲以下，相信大部分是中學生及數名小學生。教育局指，對於曾觸犯法例甚至被判處刑則的學生，學校會提供支援、引導他們重回正軌。

2019年11月18日，理工大學外示威衝突。（資料圖片 / 張浩維攝）

6月提供《憲法》教學新資源 加強《國歌條例》教育

至於在學校推廣《基本法》、《憲法》的工作，教育局指已經存在學校課程當中，目前教育局亦會藉加強教師的培訓增加學與教資源等，向學界和公眾展示。教育局將在6月中向全港學校提供有關《憲法》的新教學資源，以及三套主題分別為香港回歸、人權與法治以及《憲法》和《基本法》的海報和資源套，讓老師正確向學生解說設計的的基本概念。

今年第三季度，教育局亦會推出中學校教師知識增益網上課程的進階版、《憲法》和《基本法》小學教師知識增益網上課程，以及《基本法》學生網上學習課程（高小），以加強師生對《基本法》的認識。

《國歌條例》在上周刊憲生效，教育局指已經加強相關課程資源及支援措施，其後更會在課程、教師培訓和教學資源等方面，採取措施支援學校推動《憲法》及《基本法》教育。

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