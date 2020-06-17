鑽石公主號9名乘客返港確診　袁國勇料日本採咽喉拭子敏感度較低

郵輪鑽石公主號於今年初淪新型冠狀病毒肺炎的疫區之一，船上逾700人確診，港府於2月底派出兩班包機接船上逾200名港人返港。香港大學微生物學系講座教授袁國勇及團隊，收集當中215名成年港人的數據，發現當中有9人在日本完成14日檢疫後，測試雖然呈陰性，但返港後均在RT-PCR快速測試或抗體測試中呈陽性確診。團隊的研究發現，病人經鼻咽拭子採集樣本，病毒量較經採集咽喉拭子更高，推算採咽喉拭子測試的敏感度較低，或影響郵輪上的檢測結果。 團隊亦發現9名確診者當中6人無病徵，有1人的樣本一直對快速測試呈陰性，但返港後被驗出有抗體，團隊認為研究揭示病人曝露在帶病毒環境後，雖無病徵仍可持續傳播病毒，建議檢測時應同時配合血清檢測，測試病人是否帶抗體，加強篩查社區爆發及完善接觸者追蹤工作。研究結果已於國際科學期刊《刺針傳染病期刊》在線發表。

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今年1月在日本橫濱出發的鑽石公主號，成為首個新型肺炎的海上疫區，最先於2月1日確診的患者是本港一名80歲老翁，1月20日登船、至25日於本港上岸，其後該船到訪多地後返回橫濱泊岸，全船人士需於海上接受檢疫14日，各國至2月中派包機接走船上的國民，而本港亦先後派出兩班包機接走逾200名港人。全船逾3,700名乘客及船員當中，累計有712人確診。

郵輪屬城市縮影 無病徵者可持續播毒

港大微生物學系講座教授袁國勇、港大醫學院傳染病學系系主任孔繁毅及團隊，進行了首個針對郵輪染疫的研究，團隊指無病徵感染者可持續播毒，增加感染控制的難度，而郵輪屬城市的縮影，大家在半密閉空間享用同源的食物、食水，共用衛生設備及冷氣系統，常見傳播途徑是透過共用物件或接觸表面而受感染，而船上乘客主要年齡群為60歲至69歲，較普通人更易有併發症。

9人確診、6人咽喉拭子驗不出病毒 或因該測試敏感度較低

逾200名港人乘客返港後隨即被送入駿洋邨隔離檢疫14日，港大團隊為當中215位成年港人分別於抵港時、返港後第4日、第8日及第12日，收集樣本做病毒快速測試及抗體測試，發現有9人檢測呈陽性終確診，其中3人在船上一度曾發燒，上岸時已退燒。

9名病人年齡介乎21歲至68歲，在日本當地曾被採集咽喉拭子樣本做化驗，全部均呈陰性，港大團隊發現，9人當中有6人的咽喉拭子均無驗出病毒，但其鼻咽拭子樣本均帶病毒，餘下3人的咽喉拭子病毒量則較鼻咽拭子低。團隊認為反映咽喉拭子的敏感度或較低，日本當局只採咽喉拭子樣本或影響在船上的檢測結果。

做快速測試應配給血清測試

病人的病理數據顯示，其中一人在全部PCR快速測試均對病毒呈陰性，惟其體內驗出帶病毒抗體而確診；有7人的抗體雖呈陽性，料屬已康復個案，惟病人同日的快速測試結果仍然對病毒呈陽性。此外，9名確診者當中有6人無病徵，但部份人的電腦掃描結果顯示肺部有磨砂玻璃狀。

研究團隊認為，結果反映無病徵的患者可帶病毒一段長時間，期間亦可持續播毒，增加感染控制的難度，建議做新冠病毒快速測試的同時，應配合做血清測試檢驗病人體內有無抗體，以達致更好的社區篩查效果。團隊又指，高分辨率的電腦掃描亦有助診斷病人是否受感染。

研究結果已於國際科學期刊《刺針傳染病期刊》在線發表。