逃犯條例｜6男涉6.12金鐘衝突　兩被告認非法集結　押後判刑

去年6.12 有網民發起到金鐘立法會一帶示威，抗議政府堅持修訂《逃犯條例》。示威其後演變成衝突，警方於晚上清場時拘捕多人，其中有6名被告被指當日在金鐘夏慤道、添美道和添華道等處非法集結，今（17日）在東區法院答辯。其中一名19歲學生承認一項管有危險藥物罪，另外一名25歲建築師和一名20歲酒店職員承認一項非法集結罪，其餘被告則否認控罪。案件將押後至7月20日作審前覆核，至8月18日正式開審。就已經認罪的三名被告，法庭將其判刑押後至審訊後再行處理。

本案共涉六名被告，包括首被告王愷銘(22歲，學生)、次被告梁耀安(25歲，工程師)、第三被告羅兆赫（22歲）、第四被告馮智彬(28歲，廚師)、第五被告何沛鍇(20歲，酒店職員)、第六被告郭叡軒(學生、22歲)。

否認控罪的被告 8月受審

第一、二、三、四、六被告被控一項非法集結，指他們去年6月12日在金鐘夏慤道近添華道附近參與非法集結；第四、第五被告另被控一項非法集結，指他們同日在金鐘夏慤道近添美道附近參與非法集結。此外，第一被告於同年8月27日在秀茂坪被警察截查，其中被搜出2.72克固體大麻及一支金屬管，內有0.01克固體大麻；第一被告因此被加控一項管有危險藥物罪。

各名被告今被帶上東區法院答辯，第一被告承認管有危險藥物一罪，但否認非法集結罪；第二、第五被告各承認一項非法集結罪，其餘被告則否認控罪。案件押後至7月20日作審前覆核，8月18日正式開審，預計需要4日審期。控方透露現有20名證人，包括17名警員和3名政府化驗師，另外並會呈上2小時的警方錄影片段。

案件編號：ESCC 134/2020