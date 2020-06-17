香港大學疑外洩學生身份證、電話、國籍等資料　逾2500人受影響　

香港大學疑發生大型學生個人資料外洩事件，涉及逾2,500名法律學系學生受影響。據知，昨日（16日）有2,500名港大法學院學生的電郵、學生號碼、所讀學系及年級、手機號碼、出生日、地址及國籍等資料，錯誤被傳予71名港大學生。校方今日（17日）通知受影響學生時形容事件屬「操作錯誤」，並稱71名接到資料的學生中，已有約50人回覆確認已刪除相關資料。 有受影響學生批評，相關個人資料屬私隱，平日絕少向他人提供，憂心資料被人用作不法用途，不滿校方沒即日通知學生，至今仍未清楚交代事件起因。 《香港01》已就事件向港大及個人資料私隱專員公署查詢，正待回覆。

香港大學疑發生大型學生個人資料外洩事件，涉及逾2,500名法律學系學生受影響。（資料圖片）

據了解，港大今日（17日）以電郵通知學生，指因「操作錯誤（operation error）」，昨日有一個附有逾2500名法律學系學生個人資料的Excel文件，被錯誤附加在電郵中，並傳送給71名學系就讀雙學位的法學院學生。

外洩資料包括學生就讀學系、入學年份、出生年月日、身份證、住址、國籍、電話及電郵，當中身份證號碼非完整資料，只有最後三位數字。

校方對事件深感遺憾（deeply regret）及致歉，指事發後已通知71名錯誤收到有關資料的學生刪除相關文件，獲其中約50人回覆確認已刪除。校方表示，會與餘下學生聯絡及跟進，並會再檢查現有數據保護系統，以及加強教職員對保護個人資料及私隱的意識，盡力確保同類事件不會再現。

受影響學生：外洩資料詳盡、校方太遲通知



港大法律學院碩士一年級生陳先生（化名）是受影響學生之一。他直言，外洩資料相當詳盡，涉及國籍、住址、電話及身份證等，「平日處理個人資料都非常謹慎，唔會隨便將咁詳盡嘅資料隨便畀人」。他批評校方未有及時通知學生，亦未有詳細解釋事發原因，質疑校方企圖低調處理事件，令他們感覺不被尊重，亦憂心資料會被出售或用作不法用途。

唔尊重受害者，無即時通知，亦無講到係咪人為問題，好似想輕輕帶過，至少要講幾點、點解會傳咗出去，我哋有知情權。 港大法律學院碩士一年級生陳先生（化名）

他透露，事件引起不少同學不滿，有擁有外國國籍的同學，正考慮向相關國家反映，或要求跟進事件。