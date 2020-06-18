限聚令｜禁令放寬市民出行意慾增　旅行社即推本地一日遊團

新冠肺炎疫情持續約半年，旅遊業受到重創，政府昨日（16日）公布，決定由本周五起（19日）放寬限聚令，人數上限由8人擴至50人。不少旅行社已陸續考慮重開本地一日旅行團，當中包括康泰旅行社和中國旅行社。而據旅發局推出的消費和優惠網站「Hello Hong Kong」，已有多間旅行社推出本地一天遊的優惠。 康泰指，市民能在本星期報名本地一日遊旅行團，例如大欖千島湖等熱門路線，預期有數以百計市民報名參加，並強調會做足防疫措施。中旅社則表示，早前限聚令禁止八人以上聚集時，已推出六人成團的行程，反應不錯，未來會根據市場反應及政府措施，策劃新的行程。而永安旅遊透露，自政府公布將放寬限聚令後，隨即收到市民踴躍預訂本地遊，以家庭為主，平均3至6人同行報名。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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康泰旅行社︰預期限聚令放寬首月200多人報團

康泰旅行社市場部助理總經理方慧儀表示，自政府於三月底實施限聚令後，已取消本地一天遊旅行團。直至收到限聚令放寬的消息，現時已準備重開本地團，例如大欖千島湖等熱門路線，但暫時未知最早的成團日期，市民可在本星期查詢報團。她亦透露，目前約有10多名市民已急不及待查詢詳情。她又說，康泰參加了旅發局推出的「Hello Hong Kong」活動，現時小童能享有30元折扣優惠。

然而她對報團人數不抱有樂觀的心態，指港人在過去數月已懂得自行前往本地景點。但她承認，旅行團提供車輛和飲食的服務，仍有一定的市場，並預計本地團重開後，受七一及端午節公眾假期的帶動下，首月將有200多人參加。

方慧儀指，現時已準備重開本地團，例如大欖千島湖等熱門路線，但暫時未知最早的成團日期。（資料圖片／顏銘輝攝）

中旅社︰限聚令下六人團反應不錯

中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫表示，早前限聚令禁止八人以上聚集時，已推出六人成團的行程，例如「南生圍、下白泥一天遊」、「鶴咀商務車出行一天遊」等反應不錯，亦有推出父親節酒店及餐廳的優惠。至於限聚令放寬後，他透露要視乎市場反應，以及政府的措施推出新的行程，現時正在策劃中。他推斷限聚令放寬後，市民外出的意慾會增加，因此期望報團的人數提升，並指遊客上升能帶動經濟，例如導遊、景區工作人員、餐廳員工能繼續工作。他同樣強調一切以安全為主，「最緊要大家安全，大家玩得開心！」

永安旅遊透露，自政府公布將放寬限聚令後，隨即收到客人踴躍預訂本地遊。（資料圖片 / 鄧穎琳攝）

永安旅遊︰市民踴躍預訂父親節出發的本地團

而永安旅遊指，早前已推出多款本地遊套票，市民可報名參加6月至8月周末到離島（南丫島、吉澳、鴨洲等）或農莊體驗。套票包含來回交通套票，配搭入場參觀門票及餐券。用餐方面，亦設有「抗疫特別安排」，將按報名組別安排獨立的餐枱，餐廳亦會提供搓手液讓團友消毒。

永安旅遊透露，自政府公布將放寬限聚令後，隨即收到市民踴躍預訂本地遊，以家庭為主，平均3至6人同行報名，當中以「大棠有機生態園」最受歡迎，而從其網站資料顯示6月28日已成團。永安旅遊又指，父親節出發的三個本地團包括南丫島、東龍島及吉澳的套票，亦有踴躍預訂的情況。