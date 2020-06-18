迪士尼樂園重開　市民盛裝出席　樂園邀過百離島家庭到訪

新冠肺炎疫情緩和，繼海洋公園上周六（13日）重開後，香港迪士尼樂園亦在今日（18日）重開，有市民盛裝出席，樂園亦邀請逾100個離島家庭到訪。 香港迪士尼行政總裁楊善妮表示，樂園今日正式開門，希望能夠重新出發，睡公主城堡現時仍在擴建當中，希望可於2020年稍後時間可以正式重開。 園內多區設有搓手液，亦安排工作人員提醒入場人士保持社交距離。而重開初期，樂園暫停巡遊表演及交換襟章活動。

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隨著新冠肺炎疫情有所緩和，上周六（13日）海洋公園重開後，同樣於一月底關閉的香港迪士尼於今日（18日）早上10時正式重開，超過100名迪士尼支持者到場準備。

排頭位的黃小姐兩小時到場，她與友人以長髮公主造型現身，並於早上5時已經開始化妝準備，她說，疫情之下不能到迪士尼樂園遊玩，十分掛念，今日可以率先來到遊玩，心情非常興奮，重拾以往周末到場的感覺，「呢幾個月以來，一掛住就攞返之前拍嘅片嚟睇，而家入返嚟真係好開心，個城堡大左好多，睇住佢成長。」今日將會到迪士尼樂園內尋找公主，與他們作一個社交距離接觸。

香港迪士尼行政總裁楊善妮表示，樂園今日正式開門，希望能夠重新出發，睡公主城堡現時仍在擴建當中，希望可於2020年稍後時間可以正式重開。此外，迪士尼表示，今日首日重開以及今個星期周六、周日的入場券已經售罄，市民或其他有人可以購買下一個星期的門票重臨樂園。

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▼迪士尼重開前防疫準備▼