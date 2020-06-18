新冠肺炎・最新｜新增4宗輸入個案　連續五日無本地個案

本港新型肺炎疫情放緩，截至昨日（17日）累計確診個案達1,121宗，而最新確診者屬輸入個案。 另外，限聚令將在周五（19日）凌晨起放寬，群組聚集人數上限由現時8人，增至50人。而香港迪士尼樂園亦繼海洋公園後，於今日（18日）重開。

【17:55】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，正調查4宗新增確診個案，至今本港個案累計1,125宗（包括一宗疑似個案）。

今日新增個案涉及兩男兩女，年齡介乎3至36歲，全部曾於潛伏期身處外地。同時，衞生防護中心繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。現時在檢疫中心進行強制檢疫的祿泉樓10及12單位的住戶，已接受病毒抗體測試，沒有人對抗體呈陽性反應。

而環境保護署已於6月16及17日，聯同本地大學的專家和學者在祿泉樓進行追蹤氣體測試，正詳細檢視測試的結果。房屋署在住戶由檢疫中心返回祿泉樓住所前，已依照食物環境衞生署的指示，為該批單位徹底消毒並在喉管的連接位加固填封物料。

【14:22】據了解，今天連續第五日無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。

▼迪士尼樂園今日重開▼

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▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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【08:00】截至周四（18日）上午8時，全國確診病例84,878宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例7宗，治癒病例79,932宗，累計境外輸入1,856宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼香港迪士尼樂園重開▼