新冠肺炎・最新｜獲豁免檢疫人士　由北京返港亦要交深喉唾液樣本

本港新型肺炎疫情放緩，截至昨日（17日）累計確診個案達1,121宗，而最新確診者屬輸入個案。 另外，限聚令將在周五（19日）凌晨起放寬，群組聚集人數上限由現時8人，增至50人。而香港迪士尼樂園亦繼海洋公園後，於今日（18日）重開。

【20:10】政府宣布，因應北京最新疫情，已加強對從北京抵港人士的檢測安排。

獲豁免檢疫的人士，如果於抵港前14天曾到訪北京，衞生署亦會向有關獲豁免的人士派發樣本瓶，他們需依照指示自行於家居收集深喉唾液樣本，並於收集當日早上交回其中一個收集診所作檢測，同時接受醫學監察。

至於從陸路口岸抵港的人士，如果過去14天曾到訪北京，一般而言在離開北京時必須持有七天內的病毒核酸檢測陰性證明。該等人士如未獲豁免檢疫抵港後亦必須在指定地點（家居或其他住所）接受14天強制檢疫，至於獲豁免檢疫的人士抵港後則需接受醫學監察。為審慎起見，所有過去14天曾到訪北京的人士（包括一般人士及獲豁免的人士）會獲發樣本瓶以進行病毒檢測，需依照指示自行收集及交回深喉唾液樣本作檢測。

【17:55】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，正調查4宗新增確診個案，至今本港個案累計1,125宗（包括一宗疑似個案）。

今日新增個案涉及兩男兩女，年齡介乎3至36歲，全部曾於潛伏期身處外地。同時，衞生防護中心繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。現時在檢疫中心進行強制檢疫的祿泉樓10及12單位的住戶，已接受病毒抗體測試，沒有人對抗體呈陽性反應。

而環境保護署已於6月16及17日，聯同本地大學的專家和學者在祿泉樓進行追蹤氣體測試，正詳細檢視測試的結果。房屋署在住戶由檢疫中心返回祿泉樓住所前，已依照食物環境衞生署的指示，為該批單位徹底消毒並在喉管的連接位加固填封物料。

【14:22】據了解，今天連續第五日無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。

▼迪士尼樂園今日重開▼

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▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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【08:00】截至周四（18日）上午8時，全國確診病例84,878宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例7宗，治癒病例79,932宗，累計境外輸入1,856宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

▼香港迪士尼樂園重開▼