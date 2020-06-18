天文台發酷熱天氣警告　父親節前氣溫高達33度　提醒市民提防中暑

天文台發出酷熱天氣警告，指在正午時分，本港部分地區氣溫上升至32度或以上，提醒市民應避免中暑。不過，同時一股偏南氣流也正為廣東沿岸帶來驟雨。 天文台預測，未來兩三日大致天晴及酷熱，氣溫高達33度，但局部地區亦有驟雨，意味在父親節前夕，天氣十分炎熱，而父親節當天部分時間有陽光，最高溫度料微跌至32度。父親節當天是夏至，也將會上演一場日偏食。

天文台表示，副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南沿岸。正午時分，本港部分地區氣溫上升至32度或以上，包括元朗公園、大美督、打鼓嶺等地。同時，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。

衞生署衞生防護中心表示，市民應預防中暑及曬傷，進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水，也應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。勞工處提醒僱主，僱主應評估僱員中暑的風險，並採取有效預防措施，例如提供清涼飲用水、架設臨時設施遮擋陽光，及提供機械輔助工具讓僱員減少體力消耗。

（天文台網站截圖）

天文台預料，本港今天下午天氣酷熱，大致天晴，但局部地區有驟雨，吹和緩南至西南風。展望未來兩三日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。天文台預測，副熱帶高壓脊會在本周餘下時間及下周初為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。受一股西南氣流影響，下周中期廣東沿岸有幾陣驟雨。

下周日（21日）是夏至兼父親節，將會出現日環食，惟在香港只能看到日偏食，在下午2時37分開始，至下午5時25分結束，屆時太陽將有接近九成直徑受月球阻擋。天文台稱，當天部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎28至32度。