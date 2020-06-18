新冠肺炎｜逾千間餐廳7月晚市全面七折、8月八折　不設最低消費

本港新冠肺炎疫情持續約半年，飲食界首當其衝受到衝擊，政府的「現金發放計劃」派錢一萬元即將發放，市民最快7月8日能夠收到款項。財政司長陳茂波與飲食界今日（18日）公布「齊消費撐經濟」計劃，指將推出「史無前例」大優惠，將有數以千計食肆參加計劃，於7月晚市全面七折，8月則全面八折優惠。

將有數以千計的食肆參與7月七折，8月八折的優惠。（資料圖片）

政府的「現金發放計劃」即將發放，市民最快7月8日能夠收到款項。飲食界立法會議員張宇人表示，為刺激本地消費，飲食界將推出「史無前例」大優惠，將有數以千計食肆推出7月七折，8月會有八折的優惠，希望市民留港消費，保障就業。他指，正籌集參與計劃的食肆名單，將於7月8日再公布詳情，屆時將會在網上公開參與計劃的食肆名單。

張宇人：全日推七折更令參加食肆減少

張宇人透露，為了讓更多食肆參與，計劃將留有一定的彈性，例如考慮到午市的人流密集、流動快速，與幾個商會討論後，擔心推行全日七折會導致參與食肆減少，因此決定計劃只適用於晚市；而食肆尤其較大型的餐廳，亦可選擇部分餐牌設折扣優惠，視情況而定。

張表示，計劃不設最低消費的要求，即使金額小至購買麵包，市民亦能享有折扣優惠。現時正與商業合作夥伴相討積分計劃以及增值方法，例如利用信用卡增值等，「我可以畀大家聽，你嗰一萬蚊以增值到萬五蚊，消費唔使自己撳袋攞錢出黎。」

有記者問到，曾表態支持反修例的「黃店」能否加入計劃。陳茂波回應指，鼓勵不同店舖推出不同的優惠吸引客人，百花齊放，任何店舖均有自由意願推出措施。

陳又指，食肆將繼續遵守防疫措施，座位的相隔維持原定要求，市民進店後同樣須量度體溫。張亦補充，將呼籲業界做到「沙士」期間的「十項全能」，並指即使政府法例無強制要求，為保障市民的健康會做足防疫措施。