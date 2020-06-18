粉嶺車禍死因｜肇事車時速曾達150公里　交警否認截停車輛作路障

粉嶺公路近九龍坑兩年前發生奪命交通意外，一輛涉超速駕駛的私家車被交通警追截期間翻側，司機及一名乘客身亡，另有數人受傷。死因庭今（18日）就此展開聆訊，交通警供稱當時為想截查一輛以高速行駛的車輛，打算封住連接粉嶺公路的支線道路，令粉嶺公路暢順，以便攔截目標車輛。惟當時的警察通話錄音顯示，有交通警曾說：「喺九龍坑block晒啲車佢。」錄影片段亦見交通警似是截停車輛，交通警作證時稱有作手勢指示車輪慢駛，惟司機們似是誤解其意思，又否認以路上車輛當路障。

意外中有兩人死亡，包括坐在司機位旁的乘客。(資料圖片)

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死者鍾逸揚（終年37歲）及張梓豪（地盤工，終年26歲）於2018年2月11在粉嶺公路近九龍坑的交通意外中身亡。鍾為司機，張是坐在他旁邊的乘客。

肇事車時速曾高達150公里

交通警潘啟泰供稱，當日下午5時多在新田公路目睹一架銀色7人車以時速超過100公里行駛，最高速時更達150公里，該車更左穿右插，對其他車輛構成嚴重威脅，有司機因而急剎。潘表示，當時他亦要高速追捕，需兼顧路面狀況，故未有向電台通報銀色車的車速。警隊對於截停車輛並無特別指引。

交通警潘啟泰稱目睹七人車在公路高速行駛，他高速追捕。(林樂兒攝)

聽同袍報告自發協助截車

交通警伍日溪表示，案發時他持有駕駛執照13年，他在案發前一年加入護送組，職責包括護送車隊行駛。伍供稱，當日從通訊機聽到同袍潘啟泰的報告，在新田公路追截私家車不果，指目標車輛逃往上水方向。伍自發幫忙，途中得知目標車輛將會駛到粉嶺公路，遂打算封住馬會道支路與粉嶺公路的連接位，即俗稱「九龍坑」的位置。

希望能減少粉嶺公路行車量

他解釋，馬會道支路匯入粉嶺公路之處經常發生交通意外，因行車線會由三條減為兩條，且車輛從支路切入時，司機或會收掣不及。他希望減少粉嶺公路的行車量，讓他可以安全速度部署。

控制台錄得警員當時對話

警方控制台錄音顯示，伍曾說：「我喺九龍坑block晒啲車佢。」庭上亦播放行車紀錄儀的錄影，可見駕著鐵騎的伍在黑色私家車前面慢駛，期間伍曾經舉手，及後停下來不久，即有車從後方撞上來。而事件中，連同伍的鐵騎及目標車輛，共有五車相撞。

交通警伍日溪否認截停路上車輛作路障。(林樂兒攝)

質疑伍當時想截停車輛

死因研訊主任形容，伍似是截停路上其他車輛，而非拖慢行車。伍回應，停車的指示是向上舉手，而他當時打橫伸出右手，是示意減速。裁判官提到，被撞的3名司機李承閔、鄭銘澤及黃志華供稱伍是叫他們減慢及停車，伍同意司機可能誤解其手勢。

認為司機誤會其意思

研訊主任質疑，伍不但未有令粉嶺公路暢通，反而令車「停晒喺度」，與他聲稱要令馬路暢通的原意相違。伍重申原意的確如此，但「喺巧合情況之下，右邊私家車好似唔係咁聽我指示（減速）」，他原本「可能差十幾秒就可以駛到路口（封路）」。研訊主任詢問他是否打算把其他車輛當成路障，以阻攔目標車輛。伍否認，並強調：「從來都冇諗過要截停晒粉嶺公路嘅車。」他又不同意他在黑色私家車前面，自行停下鐵騎，堅稱是因伸手示意而失平衡。

否認截停車輛作路障

伍有意封阻的馬會道支路只有一條行車線。他指，若只封一條支路的車不需得到上級指示，但不記得警隊就封路有無指引。聆訊主任引用《警察通例》，指他不應在此事件中利用其他車輛阻截目標，伍表示「我同意，而且我都冇咁做。」

研訊明續。

案件編號：CCDI-196、197/2018(DK)