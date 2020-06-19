新冠肺炎・最新｜消息：今日新增3宗輸入個案　下午再增1宗病例

本港新冠肺炎疫情趨向穩定。衞生署衞生防護中心昨日（17日）公布，本港新增四宗個案，全部為輸入個案，均曾到訪巴基斯坦，年齡介乎3至36歲，全部由檢疫中心送院。本地個案方面，本港連續第五日沒有新增確診個案。截至昨日，本港累計個案1,125宗，包括1,124宗確診個案和一宗疑似個案。 另外，政府日前公佈，今日（19日）零時零分起，群組聚集限制上限由目前8人，大幅提升至50人；卡拉OK房、派對房間及健身中心等其他表列處所，上限人數由8人提高至16人；食肆每枱人數則不設限制。

▼香港迪士尼樂園昨日（18日）重開▼

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【22:00】據了解，本港今日下午4時後再新增一宗輸入個案，為今日第四宗確診個案。

【17:30】醫院管理局公布截至今日中午12時，過去24小時有兩名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1075和1091），至今共有1,074名確診或疑似病人康復出院。現時共有47名確診病人分別於七間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：595、1092和1100），其餘44人情況穩定。

【17:10】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，新增三宗確診個案，至今本港個案累計1,128宗（包括1,127宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案涉及兩男一女，年齡介乎九至41歲，全部曾於潛伏期身處印度，他們均於昨日（18日）乘搭包機返港。

新冠肺炎｜今日新增三宗輸入個案 均乘周四印度包機返港

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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【14:18】據了解，今天連續第6日無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。

【13:50】據悉，本港今日新增至少3宗確診個案，均屬輸入個案。

【08:00】截至周五（19日）上午8時，全國確診病例84,909宗，累計死亡人數4,645人，疑似病例9宗，治癒病例79,946宗，累計境外輸入1,860宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。