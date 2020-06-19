公務員筍工｜政府聘300行政服務助理29日截止　獲聘月薪2.5萬

新型肺炎疫情打擊各行各業，本港失業率攀升。政府在「防疫抗疫基金」預留60億元，預計於未來兩年，在公營及私營界別創造約3萬個有時限的職位。政府合共開設超過700個處理行政和文書工作的有時限職位，提供就業機會。 政府預計招聘約300名行政服務助理和約430名支援服務助理，分別處理行政和文書工作。行政服務助理會被調派到各決策局或部門工作，主要負責提供行政支援，月薪為25,200元，受聘人士預期最早於9月獲通知結果，截止申請日期為本月29日（星期一）。 至於支援服務助理的招聘工作將於8月進行。

行政服務助理會被調派到各決策局或部門工作，主要負責提供行政支援，月薪為25,200元。（資料圖片）

聘用期不超過12個月

公務員事務局發言人表示，局方正統籌各決策局和部門就上述逾700個有時限職位的招聘工作，以提升效率和省卻申請人向不同局和部門重複遞交申請。所有符合有關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可申請。如獲錄用，他們將按非公務員合約條款受聘，聘用期不超過12個月。政府預計招聘約300名行政服務助理和約430名支援服務助理，分別處理行政和文書工作。

公務員事務局網站顯示，行政服務助理的月薪為25,200元。他們會被調派到各決策局或部門工作，主要負責提供行政支援，包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理等。申請人須持有本港大學頒發的學士學位，或具同等學歷，適合大學畢業生申請。

有關職位現正接受申請，截止申請日期為6月29日。受聘人士預期最早於9月獲通知結果。

支援服務助理招聘將於8月進行

支援服務助理一職的申請人須在香港中學文憑考試五科考獲第2級或以上成績，其中一科為數學，及須在語文能力要求方面的中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，並需具備中英文文書處理等技能，適合中學畢業生申請。支援服務助理會被調派到各決策局或部門處理一般文書職務。

有關招聘工作將於8月進行。

環保署正招聘三個職位。（資料圖片／香港01記者攝）

環保署三職位今晚截止申請

另外，環保署亦正招聘三個職位，包括項目助理主任（評估及噪音）、減廢回收環保大使（廚餘）及減廢主任，月薪分別為25,545元、21,000元及44,665元，主任及助理主任申請人須持有大學學位。

有關職位現正接受申請，截止申請日期為周五（19日）晚11時59分。