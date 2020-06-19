教育局斥6000萬元推廣閱讀　七成書為中資出版　葉建源指利益輸送

教育局昨日（18日）宣布，撥款約6,000萬元讓學校從「可供選擇書目名單」內挑選及購買合適的實體圖書予有關學生在暑假期間閱讀，每人一本。教育界立法會議員葉建源今日（19日）回應指，粗略看過書單後發現可選的748本圖書來自約50間出版社，當中超過70%即500多本圖書來自中資機構聯合出版集團。 葉建源質疑計劃非常緊迫，事前亦沒有諮詢學校圖書館主任意見，認為是不合理。他又指書單中出版社比例嚴重失衡，擔心有利益輸送之嫌，並認為限制學生的閱讀範圍和學校選書的自由。葉要求當局讓學校在不限制出版商及書目的前提下選書，並會在立法會要求當局公開交代計劃的細節。

葉建源指書單超過70%即500多本圖書來自中資機構聯合出版集團。（葉建源提供）

教育局昨天公布推出「書出知識－贈閱圖書」試行計劃，透過學校向所有就讀官津及直資學校的中小學學生送贈圖書。葉建源表示，試行計劃要求學校於6月18日至7月9日，於教育局提供的748本「可供選擇書目名單」中挑選書目、完成報價及落單訂購等工作。

他發現書單中可選圖書來自約50間出版社，當中超過70%來自中資機構聯合出版集團；而來自台灣的出版社只有2間，佔書量只約8%。他指收到一些校長、圖書館主任等意見，認為由宣布計劃到安排選書、邀請報價以至完成訂購，只有不足三星期，「是完全不正常及不合理的」。葉引述學校圖書館主任指，「他們對突如其來的撥款沒有感到興奮，反而認為不是從學校及學生利益出發」。

葉建源指書單中出版社比例嚴重失衡，擔心有利益輸送之嫌。（資料圖片／盧翊銘攝）

他又認為，學校向來可靈活購買不同種類書籍，包括中、英文實體書及電子書。現時卻限制學校在圖書範圍內選書，讓人質疑以公帑讓出版社得益，有利益輸送之嫌。另外，當局亦沒有交代如何選擇出版商；而書單中只有中文書，完全忽略非華語學生的需要。

葉建源形容計劃「突然其來並充滿疑點」，表示會在立法會要求當局公開交代細節，並要求按過往做法，讓學校在不限制出版商及書目的前提下選書。他又促當局給學校提供時間上的彈性，學校毋須在短短三星期完成計劃。